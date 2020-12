Insólito reclamo de un gobernador a Larreta: "Que devuelva lo que se gastó"

La pelea entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la quita de recursos coparticipables, también tiene en vilo a los gobernadores. Ricardo Quintela, que gobierna en La Rioja, propuso que la Ciudad de Buenos Aires "devuelva a la Nación la plata que se gastó, que son cientos miles de millones de pesos", al considerar que la capital nacional "fue beneficiada en forma incorrecta".

"Habla del federalismo cuando en realidad hay un macro acefalía que concentra los recursos en capital y el resto de las provincias son raquíticas, porque no perciben para nada esa posibilidad", dijo el gobernador peronista tras una reunión que mantuvo en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

En ese sentido, Quintela pidió a la Ciudad de Buenos Aires que "devuelva" los "más de 150.000 millones de pesos que la Ciudad recibió de la Nación" y que "gastaron" porque, afirmó, "hay que recuperarlos". "La Capital debería devolver a la Nación la plata gastada en forma indebida y con un nivel de preferencia que nunca tuvimos las provincias del norte", sentenció.

Tras aclarar que el pedido "no es contra ciudadanos capitalinos", consideró que la actitud de Rodríguez Larreta de seguir con el reclamo por esos fondos "no corresponde".

Nos reunimos con el ministro @wadodecorrido para comentarle sobre la situación de la provincia respecto a la pandemia y la economía. Se comprometió a visitarnos próximamente.



Seguimos trabajando unidos, generando oportunidades para todas y todos, reconstruyendo la Argentina. pic.twitter.com/EiAgOhDNfd — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 3, 2020

En ese marco Quintela señaló que "la ciudad más rica fue beneficiada en forma incorrecta, con un instrumento que no era el adecuado, como lo fue un decreto", y explicó que que se pasaron recursos "que no correspondían, so pretexto de haber transferido el sistema de seguridad federal". En este sentido, aseguró que el proyecto de ley para la reasignación de un punto de la coparticipación que recibía la Ciudad, que tiene sanción de Diputados y pasó al Senado, "lo que se hizo fue recuperar para Argentina lo que nunca se debió haber quitado".

El gobernador destacó que los mandatarios de las provincias del norte argentino "ven con muy buenos ojos" la medida que debate el Congreso para recuperar fondos coparticipables que recibía la Ciudad de Buenos Aires. "Firmamos una solicitada pidiendo al Presidente que recupere para la Nación esos fondos, que permita que las provincias que tienen asimetría con la Capital accedan a algún tipo de igualdad en el tratamiento respecto a la Capital", completó en declaraciones citadas por la agencia de noticias Télam.