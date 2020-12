Qué le recomendó 'Chiche' Duhalde a Ginés González García

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, cada vez pierde más respaldo político por su controvertida gestión para combatir la pandemia de coronavirus. Una de las que le retiró ese soporte es la exsenadora Hilda 'Chiche' Duhalde, quien reconoció que en esta situación de emergencia "han habido errores muy serios" con resultados que "no son buenos". Sin embargo, le sugirió al funcionario que "no renuncie", ya que en caso que acceda a esa opción cada vez más factible, consideró que será un acto de "cobardía".

"Me cuesta reconocer que en esta pandemia han habido errores muy serios. Los resultados no son buenos. Cuando comenzó la pandemia, el cierre de la cuarentena nos pareció bueno a todos los argentinos, como un adelanto para prepararnos. Después fueron pasando los meses y veíamos que en el resto del mundo pasaban otras cosas, que íbamos creciendo en número de personas que fallecían e infestaban y no veíamos la cantidad de testeos que correspondían", opinó Chiche en el programa La repregunta, del canal LN+, sobre la gestión del Gobierno en materia sanitaria.

En ese sentido, la exprimera dama señaló que "nunca tuve una conversación a solas con Ginés", al que la une una amistad porque aquel fue funcionario durante el gobierno interino de su marido Eduardo Duhalde, "para saber verdaderamente qué pasaba por él, porque ha sido un gran ministro en nuestra época, y cuesta verlo en este momento atravesando estos conflictos ideológicos de un Gobierno que no sabe dónde está parado", añadió.

Sin olvidar que González García "está en el ojo de la tormenta" ya que "es el responsable del Ministerio" de Salud, Chiche Duhalde advirtió que "hay un responsable mayor que es el Presidente de la Nación que no termina de asumir su rol", en alusión al mandatario Alberto Fernández.

"Si me preguntás con una mano en el corazón, a mi me da mucha pena lo que le sucede, pero me da mucha más pena lo que nos sucede a todos. Siento vergüenza ajena y propia de este ida y vuelta incomprensible con el tema de las vacunas", aclaró en cuanto a las contradicciones en las que incurren el ministro de Salud y el propio Presidente respecto a las negociaciones con Rusia y el laboratorio Pfizer.

De todas maneras, la exlegisladora le dio un consejo a González García: "No es momento para renunciar, porque me parece que sería una cobardía. Ahora hay que solucionar este problema, por lo que primero tenemos que saber la verdad rindiendo cuentas en el Congreso, y luego debemos enderezar este entuerto que no tiene ningún otro país".