Alfredo Casero: inesperado anuncio y una amenaza por las redes

En los últimos años el actor y humorista Alfredo Casero se caracterizó por sus opiniones y participaciones políticas. Fue un ferviente defensor del gobierno de Mauricio Macri y un opositor duro del kirchnerismo. Hasta ahora también. De hecho participó activamente en las marchas contra el Gobierno.

Casero acaba de enviar algunos mensajes enigmáticos en las redes que contienen cuestionamientos al Gobierno y dice que dejará de hablar de política. Sin embargo sugiere "pasará a la acción" y hasta trazó un inesperado anuncio. "Ya no hablaré más de la política. No hay nada que hacer, más que actuar. Y en silencio. Así se verán del otro lado", arranca Casero.

"El bien es más Lerdo, y a veces falla. Es lo que quiero. Desde el fondo del corazón", agrega. En el final del mensaje apunta a dar "pelea directa" y usa una figura boxística. "Boxearé bien. El KO llegará. Todo por dinero. Todo por poder. Tenemos estoicos", finaliza.

El mensaje tuvo repercusiones y el propio Alfredo Casero agregó más frases contra el Gobierno en un segundo tuit. "Sus caras cambian, sus apellidos quedan. El pueblo es una máquina a la que alimentan con esfuerzo ajeno. Otorgando derechos, a unos. Sacándole derechos a otros", aseguró.

En ese segundo mensaje, Alfredo Casero incluso vaticina problemas en el futuro y amenaza. "No va a terminar bien. No lo ven. En su momento estarán de este lado. Haré lo que pueda, los haré reír, y sino,me iré", cierra. Lo que no queda claro es si la idea de irse se refiere a la escena pública o al exilio.