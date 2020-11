Escándalo en Twitter por los dichos de Verónica Magario sobre la vuelta a clases

"Dudamos mucho que las clases vuelvan a empezar en marzo en forma presencial", fue la frase que dijo la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y que generó una ola de críticas en las redes sociales.



La exintendenta del partido de La Matanza, Buenos Aires, dio una entrevista radial en la que habló del ciclo lectivo 2021: no se mostró muy optimista con la apertura física de los colegios como consecuencia de la pandemia, ya que "es difícil mantener a los chicos distanciados y con barbijo todo el tiempo".



"Las primeras dosis de la vacuna van a llegar para las personas de riesgo, de los médicos y trabajadores esenciales. El operativo de vacunación es largo y estamos pensando que necesitamos de esenciales seis millones de personas y nos va a llevar alrededor de cuatro meses", argumentó.



Y siguió respecto de las escuelas: "¿Alguien mandaría a los chicos a la escuela para que se puedan contagiar? No hay una sociedad lista para eso, y nosotros no expondríamos a nuestros chicos a eso. Lo más prudente sería esperar a que todos podamos estar vacunados, porque el riesgo es muy grande cuando empieza el contacto de los chicos en la escuela".

Seguiremos avanzando poco a poco con las aperturas cuidadas, que evaluamos según la situación sanitaria de cada región.



Críticas en las redes sociales

Sus dichos generaron repudio en las redes sociales, principalmente de parte de padres a los que les resulta insostenible cuidar a sus hijos y ayudarlos con las tareas del colegio mientras trabajan desde sus casas.



Además, muchos niños en la Provincia de Buenos Aires no tienen internet ni acceso a herramientas tecnológicas, por lo que se dificulta el desarrollo de las tareas o las videollamadas con los maestros.



Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, se mencionó respecto a la postura de Verónica Magario y aseguró que todos los niños deben volver a las aulas pese a que aún no esté la vacuna contra el COVID-19.



“Aún pensando en rebrotes o que no esté la vacuna, tenemos que armar un escenario donde la presencialidad sea la prioridad. Si no es sanitariamente posible, entonces iremos a un segundo escenario donde haya una combinación. Lo que es seguro es que tenemos que evitar volver a una situación donde es todo virtual y remoto“, expresó en el programa Nada personal que conduce Viviana Canosa.

Representantes del Gobierno de la Ciudad se acercaron al Consejo Federal de Educación para avanzar con la decisión de comenzar el ciclo lectivo 2021 el 17 de febrero. Apuntan a la presencia total, pero no descartan otras opciones.



Cabe destacar que, si bien hay una línea nacional, cada jurisdicción fija la fecha según sus realidades.



“Las decisiones no están tomadas en el aire, tenemos evidencia de otras experiencias en otros países, que están siendo positivas; no es una aventura, no es ‘ver qué pasa’. Sabemos que es mejor, que se puede hacer y que están más seguros los chicos en la escuela, y que también sirve para recuperar lo que se perdió este año”, aseguró Acuña.