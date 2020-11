El PRO pide "un esfuerzo más" para contener a los socios de la UCR

"Tenemos que hacer un esfuerzo más para contener a la diversidad de Cambia Mendoza", lanzó el presidente del PRO mendocino, Omar de Marchi.

De Marchi no minimizó la partida del Partido Demócrata, o de una parte de sus dirigentes. "Creer que el que se va tiene toda la culpa, no me parece razonable", agregó el diputado nacional. Aunque agregó a la par: "Tampoco me parece razonable creer que el resto de los partidos del frente tiene la culpa".

El lujanino compitió por la candidatura a gobernador el año pasado contra Rodolfo Suarez dentro del frente. Probablemente intente otra postulación en 2023 y se nota que su intención es consolidar el espacio. "Todos tenemos una cuota parte del responsabilidad y debemos bregar para que esto no vuelva a suceder. Es más, hay que bregar para que el PD vuelva", completó De Marchi, quien tiene, precisamente, origen político en ese partido.

El efecto de la partida de los demócratas más orgánicos ha generado un efecto diván en el oficialismo mendocino. Siempre fue su fortaleza la reunión de partidos de todo el espectro ideológico. Sin una tercera fuerza que divida el voto no peronista, Alfredo Cornejo pudo llegar al poder en 2015.

Por esto preocupan los resquebrajamientos. Por su parte, probablemente los demócratas consideren que "cosecharon poco" como integrantes de Cambia Mendoza en estos años. Se abrieron algunas oportunidades de cargos en el Poder Ejecutivo y pudieron conservar un par de bancas. Poco, tal vez, para la historia que algunos dirigentes antiguos, como Carlos Balter y Gabriel Llano, creen que se merece el PD.

El presidente del radicalismo mendocino no minimizó el gesto de los demócratas. "Romper el frente Cambia Mendoza es hacer que tenga más oportunidades el populismo", lanzó el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, en MDZ Radio ayer. También afirmó que tenía un tinte "electoralista".

Pero la preocupación por el portazo de los demócratas no se hizo sentir por ahora en uno de los socios internos del otro lado del espectro político. "Nosotros estamos apostando como el primer día y el tiempo trascurrido nos ha fortalecido", aseguró Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social en el Gobierno y una de los representantes de Libres del Sur en el frente Cambia Mendoza.

"La transición de Cornejo a Suarez fue buena. Nosotros nos sentimos parte y que nos tienen en cuenta", agregó Verón, y criticó al PD. "Esto es un espasmo de lógica política, la gente discute otra cosa", remató.