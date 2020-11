En modo candidato, Espert fulminó al kirchnerismo y al macrismo por igual

Cada vez más centrado en su rol de aspirante a candidato, el economista José Luis Espert lanzó duras críticas contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, acusándolos de “no decir la verdad” y de cometer los mismos errores. Además posicionó a su nuevo espacio político como aquel que “tiene la cura para todo el sufrimiento de la gente”.

“Podemos seguir engañándonos mucho, pero deberíamos preguntarnos profundamente por qué Argentina en medio siglo pasó de no tener pobres a tener la mitad de su población en la pobreza; de no tener villas miseria a tener 4 millones de personas viviendo en villas; de no tener casi empleo en negro, a tener 6 millones de trabajadores en negro y precarizados. Lo que es inentendible es que en Argentina no se dé una discusión seria, sino que como tarados volvemos a hacer lo mismo siempre: default, cepo cambiario, precios máximos y nuevos impuestos”, expresó durante una entrevista en el programa Animales Sueltos, del canal América.

En ese sentido, puso como ejemplo lo que ocurre con los jubilados, cuyos ingresos vienen cayendo en términos reales desde hace varios años: “Le digo a los caraduras de la política argentina, que hace décadas viven de esto, como Cristina (Fernández), (Mauricio) Macri, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y (Miguel Ángel) Pichetto, si no se les cae la cara de vergüenza y le dicen al jubilado la verdad, que el sistema jubilatorio está quebrado y nunca le van a pagar el 82% móvil en términos de poder de compra y calidad de vida, sino que van a seguir muertos de hambre como siempre”.

En contraste con la política tradicional, Espert sostuvo que la agrupación política que desarrolla con sus socios Javier Milei y Luis Rosales “quiere terminar con esta pesadilla para la gente de bien y de trabajo”, y aseveró: “No tengo dudas que tenemos la cura para todo el sufrimiento que tiene la gente de laburo, y no para los garcas y los delincuentes, que son nuestros peores enemigos”.

Al igual que en otras oportunidades, el economista libertario propuso cambiar las leyes laborales en aquellos aspectos que considera como “altos costos laborales”, entre los que consideró la eliminación del aporte forzoso a los sindicatos y del seguro de sepelio, el facilitamiento de la democracia sindical y las limitaciones a la duración de los cargos de los secretarios generales de los gremios.

Por otro lado, Espert dio su opinión sobre el presidente Alberto Fernández, a quien consideró como “parte del problema y no de la solución”, aunque lo seccionó en dos personas distintas: “Una cosa es Alberto Fernández solo y otro Alberto Fernández tuneado por el kirchnerismo; mientras que el primero es un socialdemócrata europeo que cree en algún ejercicio de la libertad económica pero con una enorme presencia del Estado, el segundo tiene toques de la Venezuela de (Nicolás) Maduro”.

“El kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina desde la vuelta a la democracia: son ladrones, mentirosos y maquiavélicos, que le han podrido la cabeza a la gente y llenaron al Estado de tranzas y punteros”, criticó.

Tampoco se salvó el macrismo, representado por la figura de Macri, según Espert: "En su momento, le dije que se hiciera cargo del desastre que fue su gobierno".