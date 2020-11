El análisis de Luis Brandoni sobre Alberto Fernández: “Lo veo muy…”

El actor Luis Brandoni señaló que ve “muy preocupado” al presidente Alberto Fernández “porque las cosas no están saliendo bien” respecto a la pandemia de coronavirus y la crisis económica, y sugirió que el mandatario “no puede comportarse como un ciudadano cualquiera” que tiene “deslices” y “berrinches”.

Para el dirigente del radicalismo, las agresivas reacciones de Fernández frente a cuestionamientos a su gestión obedecen a la delicada situación que atraviesa el país: “Lo veo muy preocupado porque las cosas no están saliendo bien. Es normal que se sienta mal porque la pandemia ha sido una desgracia para todos los presidentes del mundo, pero es necesario que se sobreponga a esas cosas y no pierda el eje”.

“El Presidente de la República no puede comportarse como un ciudadano cualquiera que se puede permitir deslices porque tiene que dar un ejemplo a la ciudadanía, y este deber no lo puede suspender con un berrinche”, subrayó el artista durante una entrevista con el programa Ya somos grandes, del canal TN.

Por otro lado, Brandoni dio su opinión sobre las consecuencias negativas generadas por el prolongado cierre de las escuelas en la Argentina: “Tengo la certeza de que es una situación muy desdichada para el país y los chicos. Es un daño muy importante con resultados que no sabemos cómo impactarán en la sociedad”.

En ese sentido, arremetió contra los sindicatos docentes: “Los que deciden en realidad son los gremios de educadores, que están decidiendo que no habrá clases el año que viene. No ir a la escuela es una cuestión trascendente que no ha ocurrido en otros países”.

“Tengo esperanzas en que habrá padres y madres que no van a permitir estas cosas y que se organizarán de manera tal que se resuelva el tema de la presencia de los niños en las escuelas”, resaltó.