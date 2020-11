Chispazos en Cambia Mendoza por un proyecto sobre usurpaciones

Este martes, la Cámara de Senadores aprobó de modo definitivo un proyecto de ley impulsado por el diputado Jorge Difonso que quita beneficios a quienes usurpen tierras en la provincia de Mendoza. En concreto, el proyecto apunta a frenar el avance de toma de tierras; pero generó rispideces internas dentro del Frente Cambia Mendoza y solo se aprobó con los votos de la UCR y del PRO.

#Ahora el @senadomendoza aprobó nuestro proyecto para privar de beneficios sociales a quienes usurpen tierras. #EsLey pic.twitter.com/LEsOvSDnTs — jorge difonso (@JorgeDifonso) November 17, 2020

La propuesta obtuvo 19 votos positivos, 14 negativos y tres abstenciones. Las abstenciones fueron de legisladores que integran el frente oficialista como Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Fernando Alín (Partido Socialista) y Héctor Hugo Bonarrico (Masfe). Todos ellos no se mostraron de acuerdo con el proyecto entendiendo que castiga a personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema.

"Otras soluciones que se han buscado en estos días, como la represión en Guernica, menos aún lo resuelven y agravan más la crisis. El problema del déficit habitacional es un tema no solo a nivel local, sino también nacional", comentó Mancinelli.

La votación del senado de la Ley de Difonso en contra de las familias de Mendoza que no tienen Techo ni #TierraParaVivir fue tan reaccionaria que no quisieron acompañarla ni los oficialistas Mancinelli, Alín y Bonarrico. Sólo el PRO y la UCR le dieron los votos. — Lautaro Jimenez (@LautaroJ_PTS) November 17, 2020

Mientras tanto, desde el PJ votaron en contra y la senadora Cecilia Juri criticó que la propuesta en cuestión solo fue aprobada por el bloque oficialista. Lo mismo hizo el senador Lucas Ilardo, que expresó que una vez más quedó en evidencia el capricho del oficialismo de aprobar un proyecto que incluso era resistido puertas adentro del frente Cambia Mendoza.

Esta propuesta no soluciona el problema habitacional, profundiza la vulnerabilidad y le da la espalda a lxs mendocinxs que desean vivir mejor, desde el Bloque @TodosMza no acompañamos esta iniciativa. — Cecilia Juri (@CeciJuriOk) November 17, 2020

Por último, el senador Juan Carlos Jaliff defendió la iniciativa del diputado Jorge Difonso. "De cierta manera los que me han precedido en el uso de la palabra nos está mostrando la razón. Pretendemos que aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto de la ayuda del Estado", precisó.

El texto aprobado hoy, dispone como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.

Además, establece que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a que este se haga efectivo, el beneficiario deberá acreditar la inexistencia, por parte de sus titulares y/o administradores de condenas por los delitos enumerados.