La confesión de Beatriz Sarlo sobre su postura política: "No soy una..."

La periodista y ensayista Beatriz Sarlo señaló que la Argentina atraviesa por “un momento de tranquilidad” tras las convulsiones en materia política, económica y sanitaria que padeció en las últimas semanas, y aseguró que “no es una albertista”, en alusión a una posible interpretación de sus palabras que podrían verse favorables al gobierno de Alberto Fernández.

“Es probable que estemos en un momento de tranquilidad. Saben perfectamente que no soy una albertista, pero si el presidente piensa que hizo pie, se equivoca”, indicó Sarlo en una entrevista con el programa Animales Sueltos, del canal América.

En ese sentido, la intelectual subrayó que “con la situación social de la Argentina, si alguien piensa que hizo pie, se equivocaría mucho. “(El Presidente) tiene problemas gigantescos en un país que no tiene las estructuras preparadas para enfrentarlos, por lo que si Fernández estuviera tranquilo diciendo ‘ahora sí’, estaría ignorando que estamos en un estado catastrófico”, añadió.

A su vez, Sarlo fue consultada sobre la falta de responsabilidad de Fernández a la hora de mantener encuentros y actos oficiales, donde no respeta las disposiciones sanitarias exigidas por su propia gestión a los ciudadanos: “Los argentinos respetan poco el aislamiento. Hoy las calles se poblaron, pero la semana pasada también estaban pobladas como si no hubiera Aspo, Dispo ni ‘Saspo’. Más bien tiene que ver con una vocación de desobediencia a las regulaciones fuertes. (Fernández) realizó el gesto y no respetó el aislamiento”.

Por otro lado, la escritora dio su opinión sobre la discusión nacional en torno a la procedencia de las vacunas que se desarrollan contra la covid-19: “Son discusiones que parecen inevitables en países que no tienen claras políticas exteriores. Lo de la pelea por la vacuna rusa me parece casi absurdo. Cuando uno lee prensa internacional ve que eso no está en discusión, más bien los países optan por comprar en otra parte si tienen alguna duda”.