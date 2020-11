Fernández: "Se terminaron en la Argentina las tarifas dolarizadas"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "se terminaron en la Argentina las tarifas dolarizadas" y remarcó que los cuadros tarifarios "pueden corregirse pero no pueden dolarizarse del modo que se hizo antes".



El mandatario enfatizó que con el fin de las tarifas dolarizadas, los costos que la gente deberá pagar por los servicios "responderán a los términos de riqueza que la Argentina tiene".



En declaraciones a Radio con Vos, el Jefe del Estado expresó que es necesario "tener lógicas distintas, y se puede considerar que las tarifas pueden corregirse pero que no pueden dolarizarse y corregirse del modo que se hizo antes".



Fernández prosiguió diciendo que en el tema de los servicios "el Estado tiene intervención porque tiene que garantizarle al usuario el pago de un precio justo y no el precio que le convenga al inversor. Un precio justo y que el inversor obtenga una rentabilidad razonable".



El Presidente puntualizó que "la pandemia permitió saber quién es quién en la sociedad" y agregó: "Hoy tenemos una mejor información acerca de quién necesita ayuda y nos permite segmentar las tarifas, entre aquellos que necesitan una tarifa social, los que pueden pagar un incremento razonable de tarifas y los que puedan disfrutar de la energía que quieran y puedan pagar la tarifa correspondiente".



"Estamos en condiciones de hacer una lógica tarifaria mucho mas justa, preservando a los sectores más débiles", aseguró.

Fuente: Télam