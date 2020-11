Abrieron el concurso para cubrir los cargos de Bruglia y Bertuzzi

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura inició hoy el procedimiento formal para cubrir los cargos que ocupan de manera provisoria en la Cámara Federal los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, como dispuso la Corte Suprema cuando falló sobre la legitimidad de sus traslados.



Por seis votos a uno, la comisión habilitó la resolución que inicia el proceso de llamado a concurso para ocupar dos cargos de la Sala I de la Cámara Federal, que seguirán detentando Bruglia y Bertuzzi hasta que finalice el concurso.



Con el solo rechazo del consejero y diputado del PRO, Pablo Tonelli, se abrió formalmente la instancia que convocará a los interesados en concursar para luego definir una terna a elevar al Poder Ejecutivo.



Tonelli argumentó que el fallo de la Corte en la causa Bruglia y Bertuzzi demandó al Consejo el llamado a concurso de todos los traslados y propuso que primero se conozca y analicen todos los casos y en ellos se incorporen a estos dos camaristas.



“Solicitamos que la Comisión de Selección hiciera una lista de todos los jueces con traslado, para conocer el universo de jueces cuyos cargos deberíamos concursar y no la recibimos”, se quejó Tonelli a la presidenta de la comisión, Graciela Camaño.



A su entender, convocar exclusivamente al concurso de Sala l de la Cámara Federal implicaría “no cumplir con la Corte” y más profundamente dejar en una situación de “incertidumbre permanente” al resto de los jueces de traslado.



La respuesta a la propuesta de Tonelli llegó por parte del representante del sector académico, Diego Molea, que celebró que la revisión de los traslados haya surgido de una iniciativa del Consejo y recordó que el fallo de la Corte se originó por presentación judiciales de tres magistrados, entre ellos Bruglia y Bertuzzi.

“Hubo tres magistrados que hicieron presentaciones judiciales, una la hicieron en forma conjunta Bruglia y Bertuzzi, sobre cuyos cargos debemos, nos dice la Corte, llamar a concurso: no hay nada más para discutir y debemos llamar a concurso para estos dos cargos”, sintetizó.



En apoyo de Tonelli acudió la consejera por los abogados del interior, Marina Sánchez Herrero, quien por no ser parte de la Comisión tuvo voz pero no voto, y se sumó a los argumentos de Tonelli para reclamar que se determinen “criterios objetivos” en esa pretendida convocatoria colectiva a los concursos de traslados.



El representante de los jueces y él mismo un magistrado de traslado, Ricardo Recondo, sopesó que “está claro que la Corte ordenó hacer un nuevo concurso” y su colega en el Consejo y en la judicatura, Juan Manuel Culotta, se expresó en el mismo sentido aunque aclaró que el fallo del máximo tribunal “no me gustó”.



Escuchadas las dos posiciones, Camaño puso a consideración la resolución de convocatoria al concurso de dos cargos de la Sala I, que fue aprobada con los votos de Molea, Recondo, Culotta, más el del presidente del cuerpo, Alberto Lugones y de la consejera de extracción gremial por la Cámara de Diputados, Vanesa Siley.



Además de esta convocatoria, el Consejo decidió rechazar “in limine” la impugnación del bloque de Diputados de la Coalición Cívica que responde a Elisa Carrió, sobre la candidatura a camarista del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.



Los consejeros tomaron en cuenta que el plazo para presentar impugnaciones a la idoneidad de los candidatos venció hace más de dos años, el 29 de junio de 2018, y que todavía resta la apertura de impugnaciones en el Senado, si es que el juez cuestionado llega a esa instancia.



También tuvieron en cuenta para el rechazo que la denuncia del bloque de Carrió tuvo una correlato en la justicia, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por presunta obstrucción de justicia del magistrado como parte de la llamada “Operación Puf”, que fue desestimada por inexistencia de delito.