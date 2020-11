Jury de Enjuiciamiento: pidieron la destitución del juez Sánchez Rey

Este jueves se retomó el Jury de Enjuiciamiento contra el juez de la Quinta Cámara del Trabajo Antonio Sánchez Rey, investigado por presionar a sus compañeros de cámara para que homologaran un acuerdo de indemnización por un accidente laboral. Tanto el querellante particular como el representante del Ministerio Público Fiscal, Gonzalo Nazar, hicieron sus alegatos y pidieron la destitución del magistrado por mal desempeño de sus funciones y desorden de conducta. Ante eso, la defensa solicitó un cuarto intermedio antes de dar los alegatos finales.

La semana pasada comenzó la audiencia y se escucharon declaraciones testimoniales y este jueves se retomó el proceso con los alegatos de cierre. El procurador adjunto, Gonzalo Nazar afirmó que Sánchez Rey no estuvo a la altura de las circunstancias y aclaró que si bien no cometió un delito, actuó mal. "No queda claro si era juez o parte porque fue las dos cosas al mismo tiempo", aseveró y dijo que apretó a los jueces Viviana Gil y Jorge Consolini para que resolvieran el expediente.

En su extenso alegato, Nazar planteo que existen pruebas suficientes para demostrar que Sánchez Rey tuvo intervención activa en el movimiento del expediente pese a haberse excusado por ser parte del mismo. Incluso dijo que "desde el ingreso del expediente el propio Sánchez Rey -de una u otra manera y en más de una oportunidad- les hizo saber que no debían preocuparse. Que no había obstáculos morales. Que si se abstenía de intervenir se estarían equivocando. No obstante, desde el día uno dijeron que no querían intervenir. Cuando advirtieron que el expediente avanzaba de hecho por voluntad de Sánchez Rey y dijeron que querían excusarse, Sánchez Rey redobló la apuesta y los increpó de forma irrespetuosa e indecorosa. A todas luces incompatible con la calidad de magistrado compañero de colegio", manifestó.

Luego de los alegatos de la parte acusadora, los abogados de Sánchez Rey pidieron un cuarto intermedio de cinco días para poder defenderse de las acusaciones.

El magistrado es investigado por haber presionado a sus compañeros de Cámara para que homologuen el acuerdo de indemnización por 4.5 millones de pesos por un accidente laboral que había sufrido en el año 2017 en la playa de estacionamiento del Poder Judicial, donde se apretó el brazo con el portón eléctrico.