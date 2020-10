Javier Milei y una reveladora confesión sobre los planes sociales

El economista Javier Milei lanzó una curiosa revelación relacionada con los subsidios de ayuda económica, al confesar que si formara parte de un eventual gabinete “no los sacaría” porque “no podés dejar a las personas que se mueran”. Además sostuvo que integran un movimiento “antisistema” junto con otros “liberales libertarios” que apuntan a “dinamitar el sistema desde adentro”.

“Nosotros somos antisistema. Lo que vemos desde nuestra visión de la economía, es que lo único que nos va a sacar adelante es una vuelta a las ideas de la libertad, algo que Argentina dejó de hacer desde 1916. El problema es que aplicar medidas pro mercado y de la libertad, en realidad va en contra de la oligarquía política. Frente a esa situación, hay dos posibilidades: una por la vía sangrienta, la cual no comparto, y la otra es meterse dentro del sistema y dinamitarlo desde adentro”, expresó Milei en diálogo con el canal LN+.

Desde una expresión autodenominada ‘liberal libertario’, que comparte con otros profesionales como su colega José Luis Espert y el periodista mendocino Luis Rosales, Milei promovió la aplicación de profundas reformas en el Estado “que permitan bajar el gasto público y los impuestos”, pero sorpresivamente sostuvo que no sacaría ninguno de los planes sociales vigentes, como la Asignación Universal por Hijo.

“No podés dejar a las personas que se mueran, hay que darles contención”, explicó parafraseando a la filósofa Ayn Rand. En ese sentido, apuntó al “robo” de la política como factor para bajar el gasto público, que según Milei en la Argentina equivale al 5% del PBI, especialmente en la obra pública y las transferencias discrecionales.

En otro tramo de la entrevista, Milei criticó durante la gestión del presidente Alberto Fernández: “Este es un gobierno ‘liberticida’ y que no tiene ningún tipo de reparo en avanzar sobre los derechos de propiedad. De hecho, para muchos de sus ministros, la propiedad privada es algo relativo y eso ha quedado manifiesto en diversas situaciones”, haciendo referencia a las sucesivas usurpaciones de terrenos en el Gran Buenos Aires, Entre Ríos y la Patagonia.

Además, hizo un análisis sobre la última carta pública de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Cristina ve venir la crisis con claridad, cosa que el equipo económico del Gobierno no ve porque es un grupo de incompetentes. En ese contexto, y para no quedar manchada, Cristina trata de despegarse de Alberto Fernández que nació sin poder propio y estaba obligado a recostarse sobre las ideas de ella. En caso que no lo pueda hacer, trata de aplicar el ‘abrazo de oso’ sobre la oposición para llevarse puesto todo el sistema político”.

Tampoco titubeó en defenestrar al expresidente Mauricio Macri: “Me parece que Macri tiene todo su pasado por delante, hizo un gobierno espantoso. ¿Para qué quiere volver? ¿Para replicar todo ese desastre?”.