Alberto Fernández instó a lograr un "nuevo contrato social"

El presidente Alberto Fernández insistió hoy en convocar a un "nuevo contrato social" que incluya a los 44 millones de argentinos y resaltó el diálogo como el "camino" para la superación de los problemas del país.

"En la Argentina nadie sobra", agregó el Presidente al llamar al acuerdo social, durante su exposición en el encuentro virtual "Recomenzar la Argentina y la Patria Grande. Diálogo social para la igualdad", organizado por la Pastoral Social.

Además, aseguró que "tenemos la oportunidad que todos juntos y hermanados no volvamos a la normalidad que tuvimos, porque solo hace avergonzarnos", sino que "tenemos que crear otra normalidad que nos incluya a todos y a todas".

También dijo que "odiarnos nos ha conducido a este presente que tenemos" y destacó la importancia de la ética de la política y de la democracia que, dijo, es "no solo no robar, sino no estar en paz viendo que el de al lado está sufriendo".

Fernández agregó que la ética en la politica es un "elemento primordial" y "una de las grandes carencias que deberían avergonzarnos".