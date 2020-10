La insólita promesa electoral de Maslatón para 2023: “Nuestro gobierno…”

Tal como viene sucediendo desde hace algunos pocos años, la nueva (y no tanto) camada de economistas autodenominados “liberales” o “libertarios” viene copando diversos espacios mediáticos y cibernéticos con sus teorías económicas y propuestas para la Argentina, siempre en oposición no sólo al peronismo, sino también a lo que representa Juntos por el Cambio, que no duda de tratar como un “nuevo socialismo amarillo”, tan “peligroso” como todo lo que representa el kirchnerismo.

Uno de los más polémicos de ese grupo es Carlos Maslatón. Siempre filoso y de tendencias fatalistas respecto a lo que ocurre con la política tradicional, este economista insiste en sus redes sociales con el armado de un gran frente electoral de la derecha nacional para las elecciones legislativas del año próximo, excluyendo de ese armado cualquier manifestación ideológica de tendencia izquierdista.

“Nueva exhortación a todos los liberales, libertarios, a las fuerzas de la derecha nacional. Vamos todos juntos a las elecciones de 2021. Del centro a la derecha, todo. Del centro a la izquierda, nada”, sentenció Maslatón en su cuenta de Twitter.

Pero la propuesta del economista, otrora adherente al gobierno de Alberto Fernández, fue más allá, pensando en las presidenciales del 2023 y dando por sentado que esa hipotética coalición derechista será la triunfadora y gobernará al país en los cuatro años subsiguientes.

“En nuestro gobierno 2023-2027 se habilitará el mayor blanqueo de la historia. Con cero impuestos. Sin límites de cantidad. Con libertad total de disposición de fondos. Premio a los evasores porque han protegido capital (sic) del robo del gobierno. Vale todo, que nadie se haga el fino”.

Su insólita propuesta electoral, que avalaría incluso algunos actos ilícitos cometidos en períodos anteriores, fue celebrada por muchos de sus seguidores. “Yo voy a garantizar la seguridad jurídica”, fue la respuesta de Maslatón a la consulta de una usuaria, e incluso ratificó su idea de liberar a la dirigente social jujeña Milagro Sala, a la que consideró una “presa política”.