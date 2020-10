Cornejo reveló el motivo por el que el kirchnerismo llamó a Rodríguez Larreta

El diputado nacional Alfredo Cornejo fue entrevistado por los periodistas Luis Novaresio y Romina Manguel. Además de dar su opinión sobre la carta de Cristina Kirchner y poner en duda la sinceridad de la vicepresidenta al convocar al diálogo, Cornejo se quejó de que en casi un año de gobierno Alberto Fernández prácticamente no ha tenido conversaciones con los líderes de la oposición.

Confirmó que solo hablaron una vez por teléfono pero aclaró que el gobierno si dialoga con los gobernadores radicales y el jefe de Gobierno porteño. "Estuve ayer con Horacio Rodríguez Larreta y lo llamó Wado de Pedro para informarle que no está en estudio eliminar las PASO 2021", confesó.

"Es decir que el gobierno conversa con líderes de la oposición para transmitir información no para buscar acuerdos sustantivos", manifestó. Por otro lado, se quejó de que el gobierno ha preferido una conversación radial con gobernadores opositores" y "ha desconocido a las principales autoridades partidarias".

En ese sentido, dijo que en lo que va del año ha podido hablar una sola vez por teléfono con el presidente. "En ese llamado telefónico le dije eso que estoy diciendo ahora: que se requiere un acuerdo amplio y que hay que frenar la reforma judicial. Que era imprescindible no generar conflictos institucionales porque afectaba la economía. Las reglas del juego no pueden tocarse si uno quiere tener éxito económico. Eso se lo dije y él dijo que coincide con eso, pero hay que juzgar a todos los dirigente políticos más por lo que hace que por lo que dicen", aseveró el exgobernador de Mendoza.

En cuanto a la convocatoria de Cristina Kirchner dijo que está de acuerdo con que es el camino para salir de esta crisis pero que no está seguro de qué tan sincera fue la vicepresidenta. "Es una convocatoria al diálogo que no se que tan sincera es porque no es una persona de diálogo", subrayó. "Con Cristina me genera muchas dudas. Es difícil acordar cuando consideras enemigos a un montón de gente que piensa distinto. Es difícil tratar de confluir pero hay que intentarlo. No vamos a ser nosotros los que nos neguemos", remarcó.

Incluso se mostró convencido de que Argentina no tiene otra salida "que no sea un gran acuerdo nacional sobre bases económicas sólidas". Pero dejó claro que "no con esta orientación que existe hoy y el deterioro institucional que estamos teniendo.

"La Argentina para salir de sus crisis recurrentes debe plantearse un horizonte de crecimiento de 2,5% por una década para sacar a nuestra gente de la pobreza. Para eso no veo otra opción que el gobierno de oposición se ponga de acuerdo sobre los fundamentos y los instrumentos. No moverlos todo el tiempo generando incertidumbre", finalizó.