Qué dijo Cristina Kirchner sobre el "Presidente títere"

En una extensa carta en la que recordó a Néstor Kirchner y también repasó sus gestiones otrora como presidenta y actualmente como vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a quienes dicen que ella es quien manda en el Gobierno y que Alberto Fernández es "un títere".

El artículo titulado "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas" fue divido en tres "certezas", dos de las cuales analizan y reflexionan acerca de su doble mandato como presidenta y su actual gestión como vice.

Allí Cristina expuso que "castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años", y que "a esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas".

"En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó. Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista", añadió CFK.

Mañana... 27 de octubre.

A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas.https://t.co/vzo5Vziiw5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2020

En ese sentido, dijo que "como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guion: 'Alberto no gobierna', 'la que decide todo es Cristina', 'rencorosa' y 'vengativa', que sólo quiere solucionar sus 'problemas judiciales'.

"Debo reconocer que son poco creativos. El relato del 'Presidente títere' lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí. Después de haber desempeñado la primera magistratura durante 2 períodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante los 4 años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno".

"Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada. Puede ser Menem, De La Rúa, Duhalde o Kirchner. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones", agregó Cristina en la carta.

Por último, reforzó el concepto: "En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven".

Para leer el artículo completo ingresá acá.