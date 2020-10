La carta de Cristina Kirchner provocó fuertes críticas de la UCR

Alfredo Cornejo y otros radicales reaccionaron a la carta en la que Cristina Kirchner salió a pedir acuerdos para solucionar los problemas generados por la cotización del dólar.

"El problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla", afirmó Cristina.

Ante esto, el presidente del radicalismo expresó en Twitter: "Es llamativa la falta de autocrítica en la carta de Cristina Kirchner. Pareciera que ella y Alberto Fernández nada tienen que ver con el descalabro económico al que nos han llevado".

"Reconocer eso les dará la oportunidad de planear salidas, negarlo solo perjudicará a todos los argentinos", agregó Cornejo.

"La ex Presidente no se hace cargo de los errores de Alberto y se despega de la desastrosa política económica y sanitaria", reaccionó por su lado el diputado radical Luis Petri en un hilo de Twitter. Y agrega, picante: "Consulta, ¿los funcionarios que no funcionan ya están presentando la renuncia?".