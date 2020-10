Cristina Kirchner reconoció el "problema del dólar" y pidió un "acuerdo"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en su página web un artículo titulado "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas", en el que recordó a Néstor Kirchner, pero en el que además analizó la realidad social y política del país. Allí se refirió a la cotización del dólar asegurando que se trata de un problema de "imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina".

El artículo se dividió en tres "certezas", la primera en la cual analizó su gestión como presidenta y también la actual de Alberto Fernández, con la conclusión de que "resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas", haciendo referencia a las críticas que sufrió en sus dos gestiones y que se repiten actualmente.

"En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó", lanzó Cristina.

Mañana... 27 de octubre.

A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas.https://t.co/vzo5Vziiw5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2020

La segunda certeza tiene que ver con una crítica hacia quienes dicen que Alberto "no gobierna" y que es la propia CFK la que lleva las riendas de la gestión.

"Como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guion: 'Alberto no gobierna', 'la que decide todo es Cristina', 'rencorosa' y 'vengativa', que sólo quiere solucionar sus 'problemas judiciales'".

Al respecto, se explayó: "Debo reconocer que son poco creativos. El relato del 'Presidente títere' lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí. Después de haber desempeñado la primera magistratura durante 2 períodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante los 4 años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno".

Segunda certeza: en la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven.

La tercera y última no es menos interesante, ya que se refiere a una de las problemáticas más importantes que tiene, desde hace años, el país: el dólar.

"Hoy, luego del derrumbe macrista y en plena pandemia, y pese a no tener obligaciones de pago en moneda extranjera en lo inmediato gracias a la reestructuración de deuda llevada a cabo por el Gobierno, con superávit comercial y mayor nivel de reservas en el BCRA que cuando terminó mi gestión, continuamos con la restricción externa de esa moneda -o faltan dólares o hay demasiada demanda- a la que se suma una más que evidente extorsión devaluatoria", analizó Cristina.

En ese sentido, extendió la reflexión asegurando que Argentina es el único país con una economía bimonetaria, ya que se utiliza el peso argentino que el país emite para las transacciones cotidianas y el dólar estadounidense como moneda de ahorro y para determinadas transacciones.

"¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera?", dijo la vicepresidenta en el escrito.

"El problema de la economía bimonetaria no es ideológico. No es de izquierda ni de derecha. Ni siquiera del centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él", reconoció CFK.

Tercera certeza: la Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso, el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla.

De esta manera Cristina reconoció la problemática que enfrenta actualmente el gobierno del cual forma parte, asegurando que no hubo gestión que pudiera resolverlo previamente y que, para hacerlo ahora, es necesario un gran acuerdo.

Para leer el artículo completo ingresá acá.