Cristina Kirchner lanzó una dura crítica a los funcionarios de Alberto Fernández

Cristina Fernández de Kirchner publicó este lunes una carta en la que recuerda a Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento y, también, la victoria electoral de hace un año que la llevó a ser la actual vicepresidenta. Si bien en el texto defiende al presidente Alberto Fernández de las críticas, realizó ella misma una dura reprobación para algunos funcionarios del Gobierno nacional.

"En diciembre del año pasado asumimos después de cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y nos encontramos otra vez con un nuevo derrumbe. Cuatro años en los que se volvió a endeudar al país a límites insostenibles, con el retorno del FMI a la Argentina que le sumó a la deuda de los privados 44 mil millones de dólares más", expresó CFK en el artículo titulado "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas".

Luego de presentar el "oscuro" panorama que recibieron junto a Alberto al iniciar la gestión, Cristina lanzó una crítica que seguramente hará ruido puertas adentro del Gabinete.

Mañana... 27 de octubre.

A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas.https://t.co/vzo5Vziiw5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2020

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los 'defectos' que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", expuso la Vicepresidenta.

