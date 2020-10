Mario Negri: "Convirtieron la cuarentena en un programa de gobierno"

El diputado nacional Mario Negri (UCR) criticó la política sanitaria del Ejecutivo nacional al señalar que la cuarentena obligatoria “se convirtió casi en un programa de gobierno” y que “se acabaron las filminas de los viernes”, al no realizarse más las conferencias del presidente Alberto Fernández.

“La cuarentena sirvió para que 100.000 personas no se amontonaran en una cama el mismo día, es cierto, pero después se convirtió casi en un programa de gobierno, y lo cierto es que tras aquellas palabras mágicas del Presidente, que dijo ‘no importa que se caiga la economía, con tal que no se muera nadie’, lo que ha quedado demostrado es que tenemos la cuarentena más larga del mundo y que la economía también mata”, reflexionó el legislador cordobés en conversación con el canal de noticias TN.

A su vez, Negri apuntó que “se acabaron las filminas de los viernes”, en relación a los ya antiguos anuncios televisados que Fernández realizaba ante cada anuncio de extensión de la cuarentena, y advirtió: “Lamentablemente, si las cifras siguen dándose como hasta ahora, vamos a llegar a 30.000 muertos que no podemos contar como si fueran cajones de fruta”.

“No tenemos nada para festejar, sino para trabajar si queremos reconstruir la Argentina”, apuntó.

Les molesta en el Gobierno cuando se les marcan las contradicciones. Pero sólo suman incertidumbre incluso en la relación con el mundo. Piden elecciones transparentes en Bolivia pero hoy no votaron el pedido de elecciones transparentes en Venezuela. pic.twitter.com/Fv8hTVUT0P — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 22, 2020

Por otra parte, Negri se refirió a las acusaciones del Gobierno nacional respecto a la ‘herencia’ recibida de la gestión de Mauricio Macri: “Yo no creo que haya sido un desastre, pero reconozco que no terminamos como hubiéramos querido. Eso está claro, al igual que ellos no llegaron recién a la Argentina. En la medida en que no se resuelvan las responsabilidades de cada uno en el pasado y nos hagamos cargo, ellos siempre van a estar llegando”.

“Cinco años antes el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) llegó a su fin boquiabierto, sin reservas, con dólar futuro y 8% de déficit. Si quieren podemos hablar de todo ese pasado”, desafió.

Nunca tuvimos tanta incertidumbre. Ahora vemos el miedo por la propiedad privada en Entre Ríos, Río Negro o Provincia de Buenos Aires.

Hay incertidumbre institucional, está la libertad de expresión amenazada por NODIO y la renuncia a las querellas de la Oficina Anticorrupción. pic.twitter.com/ORV7QZJoOy — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) October 22, 2020

Tras recalcar que Juntos por el Cambio es “una oposición mejor” que la que tuvo durante cuatro años cuando la ahora coalición opositora manejaba el Ejecutivo, Negri subrayó que “tenemos que hablar de la Argentina de hoy y la que tenemos por delante, porque está absolutamente claro que los hechos muestran a una Argentina profundamente en crisis”.

“Le hemos ofrecido ayuda al Gobierno, pero el que tiene que convocar al diálogo es el Presidente. Nosotros no somos agentes del odio ni profesamos esa palabra”, concluyó.