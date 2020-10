Los memes que le dedicaron a Kicillof tras su insólito error

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cometió un insólito error durante la presentación de la ESiGen, la primera escuela sindical de género del país. Al querer resaltar la "cultura del machismo" de la provincia que gobierna, Kicillof se refirió a los "barones del Conurbano", apodo con el que se llama a los intendentes que llevan muchos años en el poder.

La idea de "barones del Conurbano" identifica las prácticas de dirigentes e intendentes del Gran Buenos Aires que manejan el territorio como una suerte de feudo, pero no tiene nada que ver con la distinción de género. La confusión del mandatario bonaerense entre varones y barones no pasó desapercibida y en redes sociales no le perdonaron el "furcio".

Rápidamente el error de Kicillof se viralizó y estallaron los memes entre los usuarios de Twitter, quienes mandaron al gobernador a estudiar y recordaron otros insólitos "furcios" que ha tenido.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires cree que somos tan machistas que por eso utilizamos la frase “varones del Conurbano”. Estimado Kicillof, son “barones”, en referencia a la nobleza, no “varones” en referencia al género masculino. Saludos.



El desconocimiento de la Provincia es tal que el Gobernador @kicillofok cree que hablamos de “varones” cuando nos referimos a los “barones del conurbano”.



Kicillof cree que a los "barones" del Conurbano se los llama así porque estamos en una sociedad machista. Confunde al título nobiliario "barón" con el término "varón". Ni Pablo Moyano es tan bruto. — M. Poirot (@vivaroca2015) October 20, 2020

Kicillof, por su parte, realizó un descargo en su cuenta de Twitter e intentó explicar a lo que se refería. "Nadie habla de “Baronesas del conurbano” y ese es precisamente el problema que señalé", escribió el mandatario bonaerense.

Y agregó: "Eso sí: felicito a la o el cronista por su agudeza auditiva o visual (¿o telepática?) que le permitió, al parecer, distinguir la "v" de la "b" mientras yo hablaba".