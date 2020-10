En modo vidente, Macri vaticinó que Alberto encabeza "el último gobierno populista"

El expresidente Mauricio Macri ha vuelto a elevar su perfil mediático y concedió una entrevista a una radio de El Chaco. En la misma, el exmandatario aseguró que tiene optimismo y piensa que "estamos ante el último gobierno populista de nuestra historia".

"A partir de acá podemos tener 20 años de progreso consecutivos, acordando políticas de estado razonables", manifestó Macri en FM 104.7. Además, criticó al gobierno de Alberto Fernández y las acciones que tomó para combatir la pandemia. En ese sentido pidió "parar con toda la cantidad de medidas que tomó que son igual o más complejas que la cuarentena en sí".

Macri se mostró confiado en que Juntos por el Cambio será una alternativa de poder en el 2023 pero admitió que será necesario "un acuerdo más profundo" que el que existió cuando era presidente.

Por último, aseguró que en su gobierno la Justicia fue independiente y nunca incidió en ninguna de las causas contra Cristina b. Incluso, negó haber pedido que se dilaten los procesos con fines electorales como denunció Elisa Carrió.

"Trabajé para mejorar la calidad institucional del país y encomendé a la Justicia que actúe con independencia y muchos se quejaron, decían que la Justicia no tenía una conducción. Y yo dije que eso es un error, que es una deformación de la política argentina. Así como no hubo un llamado para que no, tampoco hubo para que sí”, explicó.