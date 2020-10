Elecciones en Bolivia: el consulado le pasó la pelota a Suarez para que defina

Esta mañana se vivió un clima de tensión en la explanada de Casa de Gobierno cuando un grupo de bolivianos residentes en Mendoza decidió expresar su malestar por no poder votar debido a la falta de habilitaciones sanitarias. A pesar de que el Gobierno nacional aprobó el protocolo de medidas de seguridad sanitaria para todos los bolivianos que viven en Argentina puedan participar en las elecciones generales del Estado Plurinacional, en la provincia no se han habilitado las escuelas. “Yo no puedo obligar al Gobernador. No está dentro de mis competencias”, se excusó el cónsul de Bolivia, Javier Roca Soux, al ser consultado por MDZ.

Las estrategias políticas de los candidatos no dejan de lado el voto internacional, el cual puede significar una gran diferencia considerando una elección polarizada. Mendoza es el tercer distrito del país con mayor población proveniente de Bolivia. Actualmente son cerca 13.000 las personas residentes que provienen del país vecino.

Por lo tanto, ¿cuál es el papel del electorado mendocino?

"El gobernador Suarez no nos da respuesta y simplemente se precisan 5 escuelas. En San Carlos, San Rafael, Maipú, Capital y Lujan de Cuyo. Le pedimos al Gobernador que reflexione porque se está impidiendo nuestro derecho democrático. Son 5 escuelas de 1.300", dijo en Casa de Gobierno un referente de Bolivianos Unidos.

Caravana de personas que se dirigieron al recinto gubernamental.

Por otro lado y en base a lo expuesto, el cónsul expresó lo siguiente: "En Mendoza existe una gran cantidad de bolivianos no documentados. En su momento se hicieron campañas de consulados móviles con un fin político: inducir a la gente para votar al MAS (Movimiento al Socialismo). No se cuántos simpatizantes hay en Mendoza, pero si es cierto que a la hora de considerar el voto internacional, el MAS tiene gran apoyo".

“Nosotros como Estado Plurinacional, somo respetuosos en relación a lo que digan el Estado nacional y principalmente Mendoza. Las provincias tienen sus propias competencias. El gobierno tiene la capacidad de decir lo que crea conveniente. Repito, nosotros somos respetuosos en relación a eso", dijo Roca Soux.

El entrevistado también se refirió a todos los cambios que hubo en los procesos electorales a desarrollarse este año. “Tenía que darse una elección en mayo, luego del fraude 2019. No se pudo y después quiso llevarse a cabo a principios de septiembre, pero las condiciones sanitarias no lo permitieron. Dicho esto, considero que la postergación de un mes es inadecuada”.

El malestar de la comunidad residente en Mendoza

"He estado personalmente en Casa de Gobierno presentando notas y solicitando la confirmación de las elecciones. Se me comunicó que estaban a la espera de una serie de resultados y análisis para dar autorización. Nosotros no podemos estar por encima de nuestro país anfitrión”.

"Paralelamente a todos los problemas políticos que se sufren, todo esto sucede en una pandemia, lo cual no es enteramente político y social, sino sanitario”.

¿Cuál es el panorama a pocos días de las elecciones?

"Nosotros estamos a la espera. Incluso, en el consulado se encuentran los encargados del Tribunal Supremo Electoral. Están trabajando, a pesar de de que todavía no hay confirmación oficial. El día de ayer se recibieron las maletas electorales y están debidamente resguardadas. Además, se mantuvieron las reuniones respectivas con la Policía Federal para garantizar la seguridad del proceso electoral", fueron las palabras del diplomático a la hora de ser consultado acerca de cómo se encuentran los preparativos mientras se aguarda por una respuesta oficial.

La polémica en torno al uso de escuelas con motivos de sufragio

“El uso de las escuelas no es un problema porque se utilizarían establecimientos educativos, sino que el inconveniente es no seguir lo impuesto por Nación respecto a la prohibición de aglomeraciones y la limitación de 10 personas como máximo en espacios abiertos".

Respecto a las condiciones sanitarias de la provincia, Roca Soux agregó: “Mendoza tiene un 90% de ocupación de camas de terapia intensiva. Por lo tanto, entiendo que es un parámetro que las autoridades utilizan para llevar a cabo el análisis. Lo que suceda en Buenos Aires u otra localidad, es otro tema. Cada provincia es autónoma”.

La respuesta momentánea del consulado y las expectativas

“El consulado no tiene una respuesta que dar porque depende del gobierno provincial. Haríamos mal al comunicar algo sin el aval del gobierno. Repito que estamos a la espera de lo que diga el gobierno provincial. Hay una línea que marca el gobierno nacional, pero las provincias son las que deciden según sus realidades”.