Para Cornejo "la estrategia sanitaria fracasó" y dijo que la marcha de hoy "es genuina"

El diputado nacional del radicalismo y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo hoy que la marcha prevista para esta tarde en el Obelisco y plazas del país es "una expresión genuina y no la convoca ningún partido", y cuestionó al Gobierno nacional al sostener que "la estrategia sanitaria fracasó".



"Es una expresión genuina, no la convoca ningún partido. Sí hay adherentes de Juntos por el Cambio que la respaldan tomando los recaudos por los contagios", aseguró Cornejo en declaraciones a Radio Continental, al hacer referencia a la marcha convocada para esta tarde con consignas opositoras a las políticas del Gobierno.



Para el diputado de la UCR, la administración de Alberto Fernández "aprovechó la pandemia" y consideró que "tienen quieta la economía para que no se dispare la inflación".



"El Gobierno tiene quieta la economía y además la ha usado para restringir libertades y concentrar el poder", sostuvo el legislador mendocino, al afirmar que "la estrategia sanitaria fracasó" y que es necesario "revisarla" para no seguir afectando la economía.

Después de 200 días seguimos de cuarentena. Se apagó la economía, se cerraron los colegios, se violó la libertad de circulación. Cerraron todo con la excusa de una falsa dicotomía. No hubo plan ayer y no hay plan hoy. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) October 6, 2020





Según el titular de la UCR, debería apelarse a la "responsabilidad individual" para enfrentar a la pandemia. Finalmente, respecto a Juntos por el Cambio, dijo que estaban "unidos en los ámbitos que corresponde".



La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, invitó la semana pasada a una marcha opositora para hoy, al tiempo que confirmó su propia asistencia, a través de un video que subió a su perfil de Twitter.

Por la economía, la salud, la educación y la libertad de los argentinos. El 12 de octubre voy a marchar con mi bandera, en mi vehículo, junto a millones de ciudadanos de todo el país, en defensa de la República. #12OSomosLibres pic.twitter.com/bInNrwe5WC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 6, 2020



