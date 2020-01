Milei estalló contra Kulfas en medio de una entrevista: "¡Para vos, pedazo de mierda!"

El economista Javier Milei volvió a tener un episodio de furia contra funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. Esta vez estalló de furia contra el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el ministro de Economía Martín Guzmán, a quienes mandó a estudiar.

Mientras hablaba del nuevo intento de reactivación del consumo en el programa Conexión Abierta, el economista perdió la calma y aseguró que esas políticas habían llevado a la Argentina de ser el país "más rico del mundo" al puesto 70.

"Esa idea dice que tirando un una moneda impresa, un papel impreso, generarías PBI infinito y crecimiento infinito, sin inversión", señaló Milei. "¿Se dan cuenta keynesianos, pedazo de pelotudos, de que eso es una inconsistencia?", siguió con furia. "No solo viola la restricción de presupuesto, forros, si no que es una inconsistencia matemática", agregó.

POR QUE NO ESTUDIAS HIJO DE PUTA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/9FFiWRSxNX — Dan (@OsogordoIntenso) January 26, 2020

"La pelotudez que ustedes proponen la hizo (Argentina), de los últimos 118 años, 108", indicó, al tiempo que achacó a esto la caída en la riqueza del país. "¿A dónde quieren que vayan los argentinos?", se preguntó, y comenzó su ataque a los ministro. "Para vos, Kulfas, pedazo de mierda", largó. "¿Por qué no estudiás, hijo de puta?", le sugirió.

A Guzmán, en tanto, le dijo "inútil". "Llamás a una conferencia de prensa, no decís un porongo. Mandás un proyecto que no dice un carajo, pero lo único que hacés es decir una inconsistencia, porque está claro que no tienen un plan fiscal", mantuvo. Luego lo imitó y terminó tratándolo de "mentiroso".

Mirá la entrevista completa