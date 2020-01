Habló el titular de Vialidad: "Nadie está exento de que lo traicionen"

El administrador General de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, habló con MDZ y aseguró que se siente dolido por todo lo que está ocurriendo. En los últimos meses se desató una investigación por malversación de fondos por parte de un grupo de empleados de la Dirección Provincial de Vialidad, entre las que se encuentra su exgerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo. "Tengo muchas personas de confianza y falló una. Pero nadie está exento de que lo traicionen o de tener al lado a una persona infiel", manifestó.

El escándalo se destapó a raíz del trabajo del Tribunal de Cuentas. El órgano de control detectó datos llamativos en la rendición de cuentas y realizó una auditoría in situ que permitió encontrar facturas adulteradas y gastos indebidos. Si bien la investigación continúa, se habla de una malversación superior a los 2 millones de pesos y se le denunció a los responsables ante la unidad fiscal de Delitos Económicos."Yo hice la denuncia ante la Justicia y ordené una investigación interna que se resolverá en los próximos meses. Hice lo que tenía que hacer", subrayó Sandes.

Justamente, la denuncia involucra a Corina Gallardo, persona con la que viene trabajando desde que se desempeñaba en la municipalidad de Godoy Cruz cuando Alfredo Cornejo era intendente. "Era una persona que estaba acá y pertenecía al grupo de trabajo. Yo lo siento como una traición y me pone mal. Me duele porque era gente con la que trabajaba", reconoció.

Gallardo figura como una de las responsables del desvío de dinero de la caja chica de Vialidad e incluso está apuntada por utilizar fondos públicos para pagar sus vacaciones familiares. "Genera bronca y por eso es que lo he denunciado. Muchos a la hora de denunciar se hacen los giles pero si puse la denuncia contra una persona de confianza quiere decir que estamos haciendo las cosas bien", aseveró.

Un dato importante de la investigación es que todos los pagos se hicieron con la firma del propio Sandes, pero Corina Gallardo se habría hecho responsable de falsificarla. "Yo la denuncié por falsificarla, porque yo no firmé. Se puede ser confiado pero no torpe", sostuvo Sandes y se desvinculó completamente del circuito creado para sacar dinero de la caja chica. "Está claro que las firmas no son mías y hay peritajes para determinarlo", señaló.

Incluso, apuntó contra la tesorera por autorizar pagos sin que se siga el protocolo correspondiente. "No existe ninguna institución que con solo la firma de la autoridad se pague algo. Hay que cumplir con un protocolo y la factura pasa a un determinado proceso, yendo primero a Finanzas y después al final pasa a Tesorería. Eso es lo que no se cumplió", manifestó.

Por ese motivo se determinó la suspensión de la tesorera Miriam Herrera, mientras que a Corina Gallardo no se la renovó en el cargo de gerenta. "Es imposible que se paguen cosas con la firma mía. Hay todo un protocolo que se ignoró y eso es lo que investiga la justicia. Yo suspendo a la tesorera porque pagó en efectivo y eso no existe en Vialidad. Es la última persona de la cadena y la que paga solo con la firma del administrador. Eso no existe y ella lo sabe porque entró hace muchos años", adhirió.

Sandes reconoció que desde hace años existen desmanejos en Vialidad y sostuvo que siempre ha luchado contra ellos. "Se robaba de muchas maneras distintas y las hemos ido denunciando iniciando más de 100 expedientes de investigación, pero no es cierto que todos los viales son así", esgrimió. "Hay muchos viales que trabajan bien, que tienen familias honestas y hacen lo que tienen que hacer, y algunos zabandijas con nombre y apellido", destacó.

"No es justo hablar de Vialidad en general. La mayoría de los empleados son gente honesta y trabajadora. Hemos combatido a los vagos, a los que robaban, a los que faltaban. Los hemos combatido con las herramientas legales sin ser prepotentes", agregó en ese sentido. Al ser consultado sobre Gallardo dijo: "Se equivocó, que se yo. Yo hice lo que tenía que hacer. Más que eso no sé cómo actuar".