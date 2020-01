Gustavo Perednik: "La prioridad número uno del gobierno argentino es la impunidad de Cristina"

Gustavo Perednik, reconocido escritor argentino radicado en Israel y persona influyente en el Caso Nisman, dialogó con MDZ Radio después de un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Perednik enfatizó notablemente el plan de impunidad insertado en los últimos años para garantizar el alejamiento de Cristina Fernández de Kirchner de la Justicia. Además, el también filósofo, realizó una crítica a la coyuntura actual; la cual incluye el pedido de revisión del peritaje oficial y el nuevo documental estrenado sobre el polémico caso que rodea al difunto fiscal.

“Existe un plan sistemático de confundir. En vez de dejar que la justicia actúe, fue parte de la maquinaria de arrojar distintas versiones”, agregó al adentrarse un poco más en el tema y decir sin dudar que “la gente está siendo confundida”.

En relación a los dichos emitidos por la actual Ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, Perednik no se guardó nada y fue claro respecto a su opinión sobre la sucesora de Patricia Bullrich.

“Sabrina Frederic no tiene nada que ver con el tema y viene a desenterrar el tema. La labor de Gendarmería no es una obra de partidos políticos. Existe una revisión profesional de peritajes. Algunos partidos piden revisarlos para modificar los hechos a su antojo. Esto no puede seguir sucediendo”, expresó luego de los reiterados pedidos de revisión de peritajes oficiales por parte de la Ministra. Estos mismos indican que Alberto Nisman fue asesinado y no se trata de un suicidio.

¿El poder ejecutivo se está metiendo en el judicial?, fue la pregunta que exaltó a Gustavo Perednik. “Por supuesto que si. Ejercen presión”, dijo y luego se refirió a lo dicho por la Ministra Frederic.

Luego, al ser consultado sobre los avances desde lo ocurrido en enero de 2015 hasta la fecha, el escritor expresó: “Hubo avances. Lentamente, pero no retrocedió como lo están tratando de hacer en este preciso momento. Luis D Elía estuvo detenido un tiempo por haber establecido contacto con Irán y Fernando Esteche también lo estuvo. Salvo que se produzca una ruptura interna dentro del gobierno, se va a seguir protegiendo y garantizando impunidad a CFK. Eso es lo que impide el avance”

Perednik hizo estas entonadas declaraciones, luego de que el Senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, clasificara la investigación oficial de la muerte de Nisman como un “truchaje total”.

“Las declaraciones de Parrilli son totalmente irrelevantes. Lo que diga un político de cuarta como Parrilli no tiene importancia. No es nada más que el mayordomo de la vicepresidente.”

Según contaba Gustavo Perednik, en el contexto internacional, el caso Nisman es sumamente interesante en gran cantidad de países. “Me han invitado a dar conferencias. Despierta mucho interés”, expresó.

“Siento mucho aprecio por la gente que armó el documental, pero pusieron la pregunta donde no debía estar”, agregó en la relación al reciente documental estrenado en la plataforma de streaming Netflix, el cual ha generado un reconocible impacto en la comunidad. El entrevistado fue contundente al aclarar que el documental falla en su propósito. “La pregunta debería ser quién mató a Nisman o qué factores internacionales tuvieron influencia. En cambio, han vuelto a poner el foco en si fue asesinado o cometió suicidio. Es una pregunta trasnochada que ojalá no confunda al público porque es una obviedad que fue asesinado.”