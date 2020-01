Alfredo Cornejo, durísimo con el Gobierno: "No tienen un plan económico"

El ex gobernador de Mendoza y actual diputado nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, continúa muy activo en su rol de opositor al gobierno de Alberto Fernández. En una entrevista publicada este domingo en La Nación, el referente radical criticó duramente al actual gobierno y aseguró que "no tienen un plan económico".

"No se observa que el Gobierno tenga un plan económico. Suponiendo que se llegue a un buen acuerdo con el FMI en marzo o abril, por ahora no se identifican cuáles serán los motores del crecimiento y los sectores que generarán los dólares necesarios para cumplir los compromisos", sostuvo Cornejo.

Y agregó: "Es bueno que el Gobierno quiera mantener el equilibrio fiscal y que no quiera llevar al país al default. No es bueno que estas medidas carguen el esfuerzo sobre los sectores medios y con un relato que dice que se les sacan recursos a los ricos para dárselos a los pobres. Eso no es cierto. Les están sacando recursos a los que trabajan, a los que producen".

Para Cornejo en abril o mayo "se va a correr el velo del relato" cuando "los jubilados que no cobran el haber mínimo comprueben que tienen congelados sus ingresos; cuando la clase media que no pagaba Bienes Personales deba pagar el impuesto; cuando a los bonaerenses les llegue la próxima boleta del impuesto inmobiliario y cuando los asalariados deban pagar más impuesto a las ganancias".

Lo que no me gusta del gobierno es el doble mensaje. Hablan de solidaridad pero en realidad es sacarle a los mismos de siempre aún más. @LaRoscaTN pic.twitter.com/YWSHtHMbhw — Alfredo Cornejo (@DifusionCornejo) January 17, 2020

En este sentido, el ex gobernador de Mendoza consideró injusto que se atribuyan todos los males económicos del país al Gobierno de Mauricio Macri. "Desde 2010 la Argentina tiene el mismo producto bruto interno. No crecemos desde el primer gobierno de Cristina Kirchner. Es un dato objetivo que los argentinos nos hemos empobrecido desde 2010 hasta la fecha. Y atribuírselo sólo al gobierno anterior no solo es injusto, sino que tampoco es real", explicó Cornejo.

Con respecto a las medidas que considera positivas del actual gobierno, Cornejo indicó que "está bien el intento de controlar salarios y tarifas", aunque aclaró que "hay que hacer un esfuerzo sobre el gasto, porque si se vuelve a la política descontrolada de subsidios a las empresas distribuidoras de energía, será el contribuyente el que deba afrontar esa carga con este último impuestazo y los que vendrán".

Asimismo, Cornejo también manifestó su preocupación por el avance del gobierno de Alberto Fernández sobre la política federal del anterior gobierno, beneficiando a porteños y bonaerenses y perjudicando al resto de las provincias. "En la ley de emergencia se aprobó que las dos empresas distribuidoras de energía de la Capital y del área metropolitana pasen a la órbita nacional, con lo cual será la Nación la que subsidie a los contribuyentes porteños y bonaerenses, mientras que cada provincia deberá hacerse cargo de sus subsidios", se quejó el referente radical.

Sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, de la cual ayer se cumplieron 5 años, Cornejo consideró que "es una vergüenza que el hecho no haya sido esclarecido en los primeros meses de la investigación". "La hipótesis del suicidio no nos cierra, no solo a mí, tampoco a la mayoría de los argentinos", completó.

Por último, Cornejo criticó duramente la política exterior del actual gobierno por "alejar al país de sus intereses estratégicos". "Los dos países con los que nuestro país más intercambia son Brasil y Estados Unidos; sin embargo, lejos vamos a estar de una relación armónica con ellos si nuestros principales aliados son Evo Morales y Nicolás Maduro en Venezuela", cerró el ex gobernador.