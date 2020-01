Alberto Fernández: "Logramos tranquilizar la economía"

El presidente Alberto Fernández calificó de "positivo" su primer mes de gestión y destacó que "se ha logrado tranquilizar la economía y empezar a poner en marcha algunos proyectos que garantizan la recuperación del trabajo y la inversión". Además, hizo referencia a la rebaja en la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) asegurando que será para "poner orden en las cuentas".

Fernández dialogó con la prensa luego de recibir la capacitación de género por la ley Micaela y donde dijo estar contento porque "lo que dijimos, lo cumplimos".

"El orden de las cuentas del Estado ésta vez no lo van a pagar los que menos tienen, y les pido a quienes tienen que hacer el aporte que no se enojen, que entiendan la situación en la que estamos. Hubiéramos querido que no fuera así, no exigirle a nadie tanto, pero hay que hacerlo", añadió el Presidente, quién este viernes cumplió un mes al mando de la Nación.

Sin embargo, ante una consulta sobre la molestia de la clase media por algunas medidas oficiales, el jefe de Estado dijo que no "entiende" ese discurso.

En ese sentido, Fernández destacó que "ese discurso yo no lo entiendo mucho", y lo justificó asegurando que "cuando la clase media vea como se reactiva la economía producto de que los sectores más bajos empiecen a consumir, será la más beneficiada".