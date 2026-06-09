Cerró la elección en la UNCuyo: ganó Fidel pero habría segunda vuelta

La fórmula oficialista liderada por Gabriel Fidel sería la más votada, pero no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Habría balotaje con Adriana García.

Terminó la votación en la Universidad Nacional de Cuyo-UNCuyo- y antes de que comience el escrutinio oficial hay clima de segunda vuelta. Todas las fuentes consultadas coinciden en que, en base a datos internos, ningún candidato obtuvo la mayoría necesaria para ser electo y habrá balotaje para determinar quién conducirá la principal casa de altos estudios de Mendoza. La competencia sería entre el oficialista Gabriel Fidel, quien sería el más votado en estas elecciones, y Adriana García, la candidata opositora que más adhesiones logró.

En la elección se votó por la conducción de la universidad y todas las facultades. Se elige rector y vice, decanos, consejeros superiores y consejeros directivos de todos los claustros. La elección es directa, pero con voto ponderado. En ese sentido, el peso de los docentes es determinante. Para la conducción de la UNCuyo había cuatro fórmulas que competían para suceder a Esther Sánchez y Gabriel Fidel en el rectorado. Los postulantes eran Gabriel Fidel, Adriana García, Javier Ozollo e Ismael Farrando.

alfredo cornejo 2 Alfredo Cornejo en las elecciones de la UNCuyo. Julieta Caballero /MDZ La campaña electoral fue intensa, pues el oficialismo sorteó una crisis interna que puso tensión en la previa, por la ruptura en la fórmula de conducción (Sánchez -Fidel). Finalmente todo el aparato se puso detrás de la candidatura de Fidel, aunque hubo radicales que apostaron por Farrando y su compañera de fórmula Jimena Estrella. La oposición también se dividió. Detrás de García se unieron los sectores más conservadores, el peronismo más tradicional y también grupos de docentes independientes, mientras que Ozollo encabezó la propuesta del peronismo progresista y otros sectores de izquierda.

La segunda vuelta en la UNCuyo En caso de confirmarse la segunda vuelta electoral, debe realizarse desde los siete días posteriores a la finalización del escrutinio definitivo. Ese conteo tiene complejidades por la diversidad de cargos por los que se votó y también el sistema ponderado. En la universidad hay cogobierno y todos claustros están representados en los consejos: docentes, alumnos, graduados y personal de apoyo. Pero no todos pesan igual, pues, por ejemplo, en número los graduados son los más numerosos, pero los docentes son los que más relevancia tienen para elegir la conducción. En esas "mesas" se resuelve.

Las próximas semanas estarán marcadas por negociaciones, acuerdos y la búsqueda de apoyos entre las distintas fuerzas universitarias. Los votos de quienes respaldaron a las fórmulas que quedaron fuera de la definición serán determinantes para inclinar la balanza.