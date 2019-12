El enviado de Bolsonaro: "Tenemos que mantener el diálogo abierto"

El ministro de Ciudadanía de Brasil, Osmar Terra, quien será el enviado del presidente Jair Bolsonaro a Argentina para asistir a la asunción de Alberto Fernández, dijo que el mandatario brasileño quiere mantener los "canales abiertos" entre los dos países y destacó que divergencias ideológicas entre gobernantes no pueden trabar el desarrollo.



En una entrevista con Clarín publicada hoy, el ministro encargado de administrar los principales programas sociales del gobierno del presidente Jair Bolsonaro y quien vivió y ejerció la medicina en Argentina durante parte de su juventud, recordó las últimas declaraciones del mandatario brasileño en el sentido de establecer una relación pragmática con el nuevo gobierno que encabezará Alberto Fernández.



"En nombre del pragmatismo, el presidente Bolsonaro mantiene su posición y entiende que el presidente de Argentina puede tener una posición muy diferente ideológicamente, pero él cree que eso no debe perjudicar el desarrollo de los dos países", dijo Terra en la entrevista.



"Argentina es el tercer mayor mercado de Brasil, es muy importante para la industria, para el agronegocio, y entonces hay un esfuerzo grande de Brasil hoy. Lo que al presidente le gustaría es que se pudieran mantener canales abiertos. Entonces, simbólicamente, en vez de no enviar a nadie a la asunción del nuevo presidente argentino, el presidente Bolsonaro está enviando a un ministro para saludar al presidente argentino y decirle eso. Esos serán los mensajes", agregó.



Médico neurólogo, Terra se reunirá en Buenos Aires con ministros de Fernández y empresarios. También saludará al nuevo presidente y al saliente mandatario Mauricio Macri, entre otros compromisos.



Terra dijo a Clarín que "el presidente de Brasil está informado de mi agenda en Argentina. El día de la asunción voy a saludar a Alberto Fernández. Mi idea es también conversar con otros ministros que están asumiendo sus cargos y con empresarios argentinos que nos pidieron sentarnos y hablar".



Y añadió: "Me gusta mucho Argentina. Lo que pueda ayudar para el acercamiento, independiente de asuntos ideológicos, lo voy hacer. Esto es también importante para mi región, Rio Grande do Sul, que depende mucho de la economía argentina, con la cual está muy interconectada".



Terra puso como ejemplos de sectores que unen a Argentina y Brasil a la industria, el turismo y el agronegocio. "Somos grandes productores rurales con un potencial gigantesco. Eso hiere intereses de competidores que intentan denigrar nuestros sistemas productivos agroalimentarios. Tenemos una producción agropecuaria de gran calidad y de gran productividad. Brasil en los últimos 30 años prácticamente no aumentó el área de producción, pero multiplicó por diez la producción. Argentina es lo mismo, entonces tenemos que estar juntos, ver qué nos complementa y cómo podemos combinar entrar juntos en los mercados", dijo.



"Tenemos que esperar que las divergencias políticas e ideológicas entre gobiernos no afecten ni el camino al desarrollo ni la calidad de vida de nuestras poblaciones. En eso tenemos que trabajar", concluyó.

Noticias Relacionadas Pruebas PISA: qué dice de la educación en América Latina los malos resultados obtenidos por los países de la región