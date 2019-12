Alberto afirmó que el Presupuesto recién se debatirá en marzo o abril

El presidente electo Alberto Fernández afirmó hoy que los integrantes del gabinete que presentó ayer tienen "ganas de salir a comerse la cancha", anunció que se prorrogará el debate del Presupuesto hasta marzo o abril, y dijo que "ciertos" medios lo quieren "hacer pelear" con sus colaboradores y con la vicepresidenta electa Cristina Kirchner.



Así lo afirmó en entrevistas que brindó esta mañana a radio Diez y La Red, luego de haber presentado ayer públicamente al equipo de funcionarios que lo acompañará en la gestión, a partir del martes.



En una de esas notas, reveló que les pidió "prudencia" a los integrantes del gabinete ante la prensa, que tienen "ganas de salir a comerse la cancha" y consideró que con esas designaciones "todos los sectores están representados".



Destacó especialmente las "cualidades" de Martín Guzmán -que estará al frente del ministerio de Economía-, de las que "nadie puede dudar" y agregó que "participa de mi idea de no seguir pagando deuda ahogando a los argentinos".



Dijo que entre sus primeras medidas "buscará otorgarle medicamentos gratuitos a los jubilados que cobran la mínima" y sostuvo que el sistema de salud está "destrozado".



Destacó que Guzmán "está sumamente calificado" para ese puesto y rechazó las críticas de quienes lo denostan porque vive en el exterior: "son los mismos que aseguran tener experiencia de gestión y destruyeron a la Argentina".



"Conoce a la Argentina la perfección, conoce los números mucho mejor que algunos funcionarios del gobierno actual", dijo y agregó que "además conoce el tema de la deuda, tiene un enorme reconocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), quién lo tiene como un guía técnico muy importante".



En tanto, aseguró a que "a partir del 10 de diciembre vamos a cambiar el rumbo para poner a la Argentina de pie", pero dijo "que no va a ser fácil" y que "se caminará paso a paso para reconquistar los derechos perdidos" durante los últimos años.



Al ser consultado sobre quiénes serán los principales opositores a su gobierno, si los medios de comunicación o la oposición encabezada por Mauricio Macri, Fernández consideró que "ciertos medios deben revisar sus prácticas porque la sociedad además lo percibe".



"Ciertos medios deben darse cuenta de que no son buenas prácticas periodísticas falsear a la verdad, son malas prácticas republicanas y constitucionales, por eso algunos deben revisar sus actitudes", respondió en el marco de un reportaje brindado esta mañana na Radio 10.



Y agregó: "Han escrito cosas para que la gente crea que nos estamos peleando con Cristina por cargos o cosas miserables y nada de eso ocurrió, lo único que buscan es enfrentarnos y nunca más vamos a hacerlo porque cuando nos enfrentamos aparecieron los Macri".



Por otra parte, Fernandez adelantó que la discusión del Presupuesto se dejará "para marzo o abril porque todavía no hay un conocimiento real de los números que deja la gestión de Mauricio Macri".



"El presupuesto actual está dibujado, no quiero dibujar otro, quiero hacer las cosas bien, por eso decidí prorrogarlo hasta marzo o abril y ver más adelante como lo hacemos correctamente", indicó.



"Macri cada presupuesto que presentó lo corrigió 10 minutos después y eso demuestra muy poca seriedad, yo quiero hacer las cosas seriamente. Quisiera llegar y ver exactamente en que punto estamos. No sé exactamente cómo está el resultado fiscal definitivo ya que el presupuesto presentado no tiene ningún correlato con la realidad", concluyó.



Fernández formuló sus declaraciones desde la provincia de Catamarca, donde participará hoy de la inauguración de una plaza llamada Raúl Alfonsín, que encabezará la gobernadora Lucía Corpacci.