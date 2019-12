Revocan sobreseimiento a Cristina en una causa por supuesta compra de un yate de lujo

La Cámara Federal porteña revocó hoy el sobreseimiento a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que había sido denunciada por la presunta compra de una embarcación de lujo a través de terceros.



Para los jueces de la sala II del tribunal de apelaciones, la decisión de la jueza María Romilda Servini había sido prematura porque no se habían realizado casi ninguna de las medidas de prueba sugeridas por el fiscal Guillermo Marijuan en la instrucción.



La única prueba incorporada después de lo requerido por el fiscal fue el legajo de la firma Marpatag SRL remitido por la Inspección General de Justicia de la Provincia de Chubut, según lo expresado por los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irúrzun.



La causa se originó a partir de una denuncia formulada por la ex diputada del GEN Margarita Stolbizer en base a la declaración como arrepentido del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, en la causa de los cuadernos donde sostuvo que el barco era de la familia ex presidencial.



En la denuncia se sostenía que el crucero Santa Cruz había sido adquirido por la vicepresidenta electa utilizando como supuesto prestanombre al arquitecto Pablo Miguel Grippo, quien junto a María Alejandra Ruani, en 2008 compraron la firma Marpatag S.R.L.



En este expediente también se denunció un supuesto favorecimiento a Marpatag SRL en la adjudicación de la concesión de un servicio de excursiones turísticas de navegación de crucero en el Parque Nacional Los Glaciares.