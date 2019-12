Nueva catarata tuitera de Alberto Fernández, con mensajes a Tinelli y Galperín, y un palo para Bullrich

El presidente electo Alberto Fernández volvió esta mañana a "despuntar el vicio" en Twitter -su red social preferida- y respondió mensajes de algunos de sus seguidores. Entre la catarata de respuestas se destacaron las que hizo al conductor Marcelo Tinelli y al fundador de Mercado Libre Marcos Galperin, y una crítica mordaz a la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich.

"Gracias @marcos_galperin! Estamos dando vuelta una página de nuestra historia en la que políticas perversas arruinaron la producción y el trabajo. Dejaremos de lado la mentira y la ineptitud que marcó este tiempo. Y lo vamos a hacer entre todos y en favor de los marginados", comenzó el presidente electo pasadas las 7.30. El fundador de Mercado Libre le había deseado éxito a Fernández "en esta nueva etapa que comienza para los argentinos".

Gracias @marcos_galperin! Estamos dando vuelta una pagina de nuestra historia en la que políticas perversas arruinaron la producción y el trabajo. Dejaremos de lado la mentira y la ineptitud que marcó este tiempo. Y lo vamos a hacer entre todos y en favor de los marginados. https://t.co/0BwfoHJ6mH — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

Acto seguido hizo lo propio con Tinelli. El conductor del Bailando felicitó al mandatario electo por la "cruzada nacional de la lucha contra el Hambre en Argentina". Alberto le agradeció "por tu enorme compromiso en la lucha contra el hambre". "Así los argentinos debemos cumplir un imperativo moral. Lo saben los intendentes que en estos años cubrieron las necesidades que el Gobierno Nacional desatendió", señaló, aprovechando para criticar al gobierno saliente de Mauricio Macri.

Gracias @cuervotinelli por tu enorme compromiso en la lucha contra el hambre. Así los argentinos debemos cumplir un imperativo moral. Lo saben los intendentes que en estos años cubrieron las necesidades que el Gobierno Nacional desatendió. La lucha contra el@hambre es con todos. https://t.co/4k84BNyY4o — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

Minutos después llegó un mordaz comentario contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al responder una humorada de uno de sus 680 mil seguidores. "Alberto mi hermano me chorio un chocolate, expulsalo del país cuando asumas porfa!!!! No te pido nada más te lo juro (SIC)", escribió una usuaria identificada como Rocío. Alberto consideró que el crimen "no da para expulsarlo", aunque sugirió que se lo pida a Bullrich, quien en más de una ocasión celebró la expulsión del país de delincuentes extranjeros condenados por crímenes cometidos en Argentina. En una nueva crítica al gobierno de Macri, dijo: "Decile a tu hermano que la próxima vez que lo haga seremos inflexibles. Aunque tendrá un juicio justo de esos que no existen en la Argentina de hoy".

No da para expulsarlo!!! Eso pedíselo a la BULLRICH...No a mi. Pero decile a tu hermano que la próxima vez que lo haga seremos inflexibles uD83EuDD28 Aunque tendrá un juicio justo de esos que no existen en la Argentina de hoy. https://t.co/LcqhDYwNoQ — Alberto Fernández (@alferdez) December 6, 2019

Fernández y Bullrich se cruzaron en más de una ocasión. Esta semana el presidente electo había apuntado a la ministra por el caso Santiago Maldonado, al declarar que "nadie quiere ser cómplice de un gendarme que actuó mal".

