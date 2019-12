¿Qué quiso decir? El tenso momento entre Cristina y los jueces al finalizar su declaración

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró ayer en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz para beneficiar al empresario Lázaro Báez.

En el momento más tenso de su declaración, cerca del final, la vicepresidenta electa cargó contra el tribunal, al que acusó de ser "un tribunal de lawfare, que seguramente tiene la condena escrita". "He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absuelve la historia, y seguramente a ustedes los va a condenar la historia", exclamó.

Esto es lo que no querían que se supiera.



Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas... https://t.co/jlLi4KzBT0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 2, 2019

En este punto comenzó a retirarse de la sala, ante lo que fue consultada si iba a responder preguntas. Al no responder, fue consultada nuevamente, por lo que regresó al estrado y lanzó una polémica frase: "¿Preguntas? Preguntas tienen que responder ustedes".

El tenso momento