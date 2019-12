Cristina acusó duramente a La Nación

A raíz de una publicación sobre el juicio que se le sigue por presunto fraude en la obra pública de Santa Cruz durante su gobierno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente al diario La Nación acusándolo de "engañar a sus lectores".



En un comunicado titulado "Una vez más, La Nación engaña a sus lectores", la expresidenta aseguró que el matutino "difiere de la realidad", según ella por decir que "pidió que la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no intervengan más en el juicio por presunto fraude en la obra pública".

"Cristina Fernández de Kirchner no realizó ninguna presentación sino que adhirió, como también lo hicieron otras defensas, a un pedido realizado por Mariano Fragueiro Frias, abogado de uno de los imputados en la causa", aclara un comunicado que se publicó en la página del Senado.

Según Fernández de Kirchner, "La Nación nuevamente engaña a sus lectores haciendo eje en la figura de Cristina en el título de la noticia cuando, párrafos más adelante, la nota explica que, en realidad, la vicepresidenta adhirió al pedido de una de las defensas".



En el juicio en cuestión se debaten presuntos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.



Aparte de la ex presidenta y Báez, están en el banquillo el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios K.