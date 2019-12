Encontronazo diplomático: el enviado de Trump se fue antes de la asunción de Alberto

El faltazo de Jair Bolsonaro prometía ser el escándalo diplomático más resonante de la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, pero desde EEUU llegó un nuevo dolor de cabeza para el flamante mandatario. El enviado de Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, abandonó el país antes de lo pautado, y ni siquiera participó de la jura de Fernández.

Una nota de diario Clarín indica que fue por el disgusto que le causó la presencia del ministro de comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, que tiene prohibición de entrada a la Argentina. Tampoco fue de su agrado la visita del ecuatoriano Rafael Correa, quien tiene pedidos de prisión preventiva en su país.

Tampoco cayó bien en la diplomacia norteamericana los supuestos planes del gobierno de Fernández de dar asilo a Evo Morales, actualmente exiliado en Cuba a la espera de un posible regreso.

Claver-Carone, principal asesor de Trump en asuntos latinoamericanos, contó a Clarín que "desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No vamos a tener las varias reuniones de trabajo que tenemos programadas para mañana".

Su enojo y el de Trump, según confirmó el propio Claver-Carone, fue transmitido a Gustavo Béliz, nuevo secretario de Asuntos Estratégicos. El enviado remarcó la voluntad norteamericana de "ayudar a la Argentina" a resolver sus problemas económicos. Remarcó además que nadie del equipo del Frente de Todos había avisado a Washington de la presencia de funcionarios venezolanos.

"Estas distracciones, no le traen ningún beneficio a la Argentina", lanzó el asesor de Trump. "Jorge Rodríguez y Maduro no le traen ningún beneficio a la Argentina, Evo Morales no le traen ningún beneficio a la Argentina. Rafael Correa no le trae ningún beneficio a la Argentina. Son cuestiones al revés. Le quitan beneficio a la Argentina, y desenfocan lo que debe ser la prioridad de Argentina, que es el bienestar del país, y cómo pueden trabajar bilateralmente con nosotros y con otros aliados", remarcó.