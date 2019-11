Insultaron a Grabois en su llegada a Bolivia

El líder de la CTEP, Juan Grabois, vivió un tenso momento al aterrizar en La Paz junto a una delegación argentina, ya que fue demorado por la policía, en un incidente del que se hizo eco el propio expresidente de Bolivia Evo Morales.

La propia delegación fue la que contó, a través de su cuenta de Twitter, el tenso momento: “A pesar de las provocaciones, la delegación argentina de solidaridad llegó a Bolivia. Los grupos de choque de Camacho y fuerzas policiales nos interrogaron ilegalmente y amedrentaron en Santa Cruz, pero ya estamos en La Paz para llevar adelante la tarea de defensa de los DDHH”.

Grabois, durante la llegada de la delegación.

En las redes comenzaron a circular videos del incómodo momento, en los que se escuchan algunos de los insultos que le lanzaron al dirigente social, como “no podés hacer política acá" y "andate a tu país, maldito".

Así fue recibida en Bolivia la denominada "Delegación argentina en solidaridad con el pueblo boliviano" de Juan Grabois. pic.twitter.com/iWzz16s6sf — Roberto Rivero (@rermultimedia) November 29, 2019

Los grupos de choque de Camacho y fuerzas policiales nos interrogaron ilegalmente y amedrentaron en Santa Cruz, pero ya estamos en La Paz para llevar adelante la tarea de defensa de los DDHH pic.twitter.com/G8PEKjKjqW — Deleg Argentina Solidaridad con pueblo boliviano (@DelegArgBolivia) November 29, 2019

El expresidente Evo Morales, actualmente radicado en México, tuiteó sobre la situación. “14 integrantes de la delegación argentina fueron retenidos por grupos de choque golpistas en Santa Cruz y sometidos a interrogatorio por la Policía. Exigimos les dejen llegar a #LaPaz para realizar trabajo de investigación sobre DDHH. Dictadura fascista evidencia su autoritarismo”, publicó

14 integrantes de la delegación argentina fueron retenidos por grupos de choque golpistas en Santa Cruz y sometidos a interrogatorio por la Policía. Exigimos les dejen llegar a #LaPaz para realizar trabajo de investigación sobre DDHH. Dictadura fascista evidencia su autoritarismo pic.twitter.com/L6jzwfOvfu — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 29, 2019

La comitiva que encabeza Juan Grabois está integrada por referentes de movimientos sociales, sindicatos y derechos humanos como Daniel Catalano (ATE Capital-CTA), Gabriela Carpinetti, abogada del Frente Patria Grande, Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Leo Perez Ezquivel (APDH), Ismael Halil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Mario Andres Lopez (APDH Nacional), Agustín Lecchi (Sipreba), Luis Arias, ex juez de La Plata, los ex candidatos a diputados bonaerenses y trabajadores de la economía popular, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, y Victoria Freire, socióloga y directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas, entre otros, según destacó Infobae.