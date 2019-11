Milei arremetió contra la educación pública y generó polémica

El economista liberal Javier Milei suele generar polémica con cada una de sus intervenciones televisivas o a través de las redes sociales. En esta ocasión, el referente liberal arremetió contra la educación pública argentina, asegurando que en la Universidad de Buenos Aires (UBA) "adoctrinan a la gente para que robe".

"Dado que nada es gratis y alguien lo tiene que pagar:

¿Estás dispuesto a pagar para que adoctrinen gente para que te roben? ¿Hay libre competencia si alguien es subsidiado? ¿Es ético que los que no asisten subsidien a los que lo hacen? ¿Podrían competir vía cupones?", fueron los cuestionamientos que Milei compartió a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el economista liberal aprovechó para compartir un tuit de su colega Diego Giacomini, que reforzaba su visión sobre la educación pública en Argentina.

"Educación pública es el sistema por el cual los políticos le roban con impuestos dinero a los padres, para con esa plata lavarle la cabeza al niño, adolescente y joven, adoctrinándolo en la religión del Estado y la política, empoderando a la casta de burócratas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial", escribió Giacomini.

No es la primera vez que los economistas liberales arremeten contra la educación pública, a raíz de que consideran que el sistema está enfocado en subsidiar a la oferta y no a la demanda, como recomienda Milton Friedman, uno de los principales referentes del pensamiento liberal. Para Milei, la UBA "compite deslealmente" con el resto de las universidades.

"La educación funcionaría mejor con un sistema de vouchers para que se pueda elegir donde estudiar, porque hoy la mitad no termina la secundaria y el 70% de los que egresan no pueden comprender un texto y no pasan de una prueba de matemática básica”, argumentó Milei en una conferencia que brindó el año pasado.