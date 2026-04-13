El posteo de Trump que desató críticas de aliados religiosos y su arremetida contra el Papa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a quedar en el centro de la polémica tras una publicación en su red social Truth Social. Esta vez, generó un conflicto inesperado con sectores religiosos aliados que lo cruzaron por una imagen en la que se mostraba como Jesús .

El episodio comenzó cuando el presidente compartió una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo veía con una túnica blanca, en una escena cargada de simbología religiosa. En la ilustración, apoyaba una mano sobre la cabeza de un hombre en lo que parecía ser una cama de hospital, mientras una luz emanaba del cuerpo del enfermo.

Donald Trump que desató la furia de sus aliados religiosos tras compararse con Jesús. Foto: captura de pantalla @realDonaldTrump

El montaje sumaba elementos patrióticos como un águila, fuegos artificiales y la Estatua de la Libertad, con una estética similar a una estampita religiosa. La publicación se viralizó rápidamente y desató una catarata de críticas.

El rechazo no tardó en llegar desde sectores evangélicos y católicos conservadores que históricamente respaldaron a Trump. Varias figuras públicas ligadas a ese universo cuestionaron el contenido y lo consideraron inapropiado.

La comentarista protestante Megan Basham fue una de las voces que marcó distancia, mientras que Isabel Brown, conductora vinculada al medio Daily Wire, fue más dura: calificó la publicación como “repugnante e inaceptable” y sostuvo que representaba una interpretación errónea del mensaje cristiano.

En la misma línea, el podcaster Michael Knowles planteó que, más allá de la intención, el presidente debía borrar la imagen tanto por motivos políticos como espirituales, al considerar que cruzaba un límite simbólico.

Con la polémica en escalada y críticas que incluso llegaron desde su propia base de apoyo, Trump terminó eliminando la imagen este lunes, en un gesto que reflejó el impacto que tuvo el episodio dentro de uno de los sectores que históricamente le fue más fiel.

Donald Trump vs el papa León XIV

En paralelo, la tensión se amplificó con un nuevo enfrentamiento con el papa León XIV. Trump había publicado un extenso mensaje en el que cuestionó al pontífice, criticó sus posturas internacionales y hasta puso en duda su elección.

Desde el entorno del Papa, Robert Prevost evitó profundizar la confrontación directa, aunque dejó una definición clara: sostuvo que el mandatario “no entiende” el mensaje del Evangelio y remarcó que la Iglesia tiene una posición contraria a la guerra.