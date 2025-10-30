"Ya no buscamos personas con vida": el doloroso giro en la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

El equipo que busca el paradero de los jubilados comenzó a utilizar perros especializados en rastreo de restos humanos.

Los jubilados Alberto Pedro Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69, llevan 19 días desaparecidos en Chubut. La pareja salió el 11 de octubre desde Comodoro Rivadavia hacia Camarones, pero nunca llegó a destino. Frente a la falta de indicios, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, declaró que "ya no buscamos personas con vida".

De esta forma, la búsqueda cambió de estrategia y los equipos pasaron de utilizar perros de búsqueda de personas vivas a canes especializados en rastreo de restos humanos.

Jubilados desaparecidos en Chubut: las nuevas hipótesis Los investigadores mantienen dos hipótesis: que la pareja se haya extraviado o que haya sido víctima de un robo seguido de homicidio.

En el primer caso, la búsqueda se concentra en los sumideros, cavidades naturales formadas por erosión del agua, comunes en esa región. Estos conductos pueden parecer zonas firmes en la superficie, pero ceden varios metros al ser pisados.

jubilados Los investigadores mantienen dos hipótesis. Hasta ahora, más de 100 personas participaron en los rastrillajes, con apoyo de fuerzas nacionales, provinciales y municipales, además de voluntarios con drones, cuatriciclos y camionetas. Asimismo, las zonas consideradas más probables ya fueron exploradas sin hallar rastros de los jubilados.