Se conoció la última imagen de los jubilados que desaparecieron en Chubut
Los jubilados Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales desaparecieron el pasado 11 de octubre. Las autoridades comienzan a perder las esperanzas de que aparezcan con vida.
A casi 20 días de la desaparición de Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que desapareció el pasado 11 de octubre en Chubut, se conoció un nuevo video de la pareja. Las autoridades comienzan a perder las esperanzas de que aparezcan con vida.
Mirá el último video de los jubilados
La imagen muestra que el pasado 11 de octubre, cerca de las 9.40, la pareja pasó por el cruce de la avenida Italo Dell Oro y la avenida Pietrobelli, Comodoro Rivadavia. El material fue analizado por la División de Investigaciones sección Cibercrimen y se determinó que los jubilados eran los únicos abordo de la camioneta.
La nueva estrategia de búsqueda
Frente a la falta de indicios, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, declaró: "Ya no buscamos personas con vida". De esta forma, la búsqueda cambió de estrategia y los equipos pasaron de utilizar perros de búsqueda de personas vivas a canes especializados en rastreo de restos humanos.
Cuáles son las nuevas hipótesis
Los investigadores mantienen dos hipótesis: que la pareja se haya extraviado o que haya sido víctima de un robo seguido de homicidio. En el primer caso, la búsqueda se concentra en los sumideros, cavidades naturales formadas por erosión del agua, comunes en esa región. Estos conductos pueden parecer zonas firmes en la superficie, pero ceden varios metros al ser pisados.
Hasta ahora, más de 100 personas participaron en los rastrillajes, con apoyo de fuerzas nacionales, provinciales y municipales, además de voluntarios con drones, cuatriciclos y camionetas. Asimismo, las zonas consideradas más probables ya fueron exploradas sin hallar rastros de los jubilados.
"Se hicieron rastrillajes a 30 kilómetros del punto uno donde se encontró la camioneta sin resultados. No solo no encontramos los cuerpos sino que no hay ninguna señal de que hayan transitado por ahí. El clima juega en contra por los vientos huracanados en primavera. Ese sector de la provincia es famoso por el viento", contó Iturrioz a Diario Río Negro.