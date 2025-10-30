Se conoció la última imagen de los jubilados que desaparecieron en Chubut

Los jubilados Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales desaparecieron el pasado 11 de octubre. Las autoridades comienzan a perder las esperanzas de que aparezcan con vida.

A casi 20 días de la desaparición de Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que desapareció el pasado 11 de octubre en Chubut, se conoció un nuevo video de la pareja. Las autoridades comienzan a perder las esperanzas de que aparezcan con vida.

La imagen muestra que el pasado 11 de octubre, cerca de las 9.40, la pareja pasó por el cruce de la avenida Italo Dell Oro y la avenida Pietrobelli, Comodoro Rivadavia. El material fue analizado por la División de Investigaciones sección Cibercrimen y se determinó que los jubilados eran los únicos abordo de la camioneta.

La nueva estrategia de búsqueda Frente a la falta de indicios, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, declaró: "Ya no buscamos personas con vida". De esta forma, la búsqueda cambió de estrategia y los equipos pasaron de utilizar perros de búsqueda de personas vivas a canes especializados en rastreo de restos humanos.

Cuáles son las nuevas hipótesis Los investigadores mantienen dos hipótesis: que la pareja se haya extraviado o que haya sido víctima de un robo seguido de homicidio. En el primer caso, la búsqueda se concentra en los sumideros, cavidades naturales formadas por erosión del agua, comunes en esa región. Estos conductos pueden parecer zonas firmes en la superficie, pero ceden varios metros al ser pisados.

pareja de jubilados desaparecidos en Chubut, Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales La pareja de jubilados desapareció el pasado 11 de octubre. X Hasta ahora, más de 100 personas participaron en los rastrillajes, con apoyo de fuerzas nacionales, provinciales y municipales, además de voluntarios con drones, cuatriciclos y camionetas. Asimismo, las zonas consideradas más probables ya fueron exploradas sin hallar rastros de los jubilados.