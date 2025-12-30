Volvía de dejarle flores a su marido en el cementerio, volcó en un puente y murió ahogada

Según comentaron los vecinos, la jubilada volcó en un puente que había sido clausurado en su momento porque el camino no estaba en condiciones.

Una tragedia sacudió la localidad bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves. Se trata de la muerte de una jubilada de 79 años, cuyo auto cayó desde un puente cuando volvía de dejarle flores a la tumba de su marido en el cementerio

La víctima fue identificada como Maria Elena Di Rocco y el accidente ocurrió este domingo cerca de las 14.30, en esta localidad ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. La mujer tenía una hija, tres nietos y había perdido a su marido hacía cuatro años, a quien iba seguido a dejarle flores en el cementerio.

Así fue el trágico accidente de la jubilada La jubilada conducía su Fiat Palio por la calle Yapeyú, en un tramo de la laguna Pata Larga, cuando al cruzar el puente de madera, por razones que aún se investigan, perdió el control y cayó al agua.

Al ver la situación, un vecino que estaba en la zona se tiró a la laguna para rescatarla. Una vez en la superficie, le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con la ayuda de otra vecina. Sin embargo, la mujer no sobrevivió al accidente.

Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte, pero la principal hipótesis apunta a un ahogamiento.