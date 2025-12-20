China construye el puente más largo del planeta: tendrá más de 2300 metros de longitud y estará a 350 m de altura

El puente conectará a 3 ciudades, estableciendo récords de ingeniería y reduciendo el tiempo de viaje entre esos lugares.

En el último tiempo, China ha redefinido los límites de la ingeniería civil, transformándose en una región con obras arquitectónicas que rompen todos los récords. Utilizan sus gargantas cubiertas de nieblas, estrechos azotados por tifones y extensas migraciones urbanas para desafiar todos los límites conocidos por el humano.

En este contexto anunciaron una obra que promete batir récords y mejorar la conectividad del país asiático. Se trata del puente del río Puente de Zhangjinggao en la provincia de Jiangsu, sobre el río Yangtsé, diseñado para ser el puente colgante con más distancia entre dos apoyos consecutivos, es decir, el espacio vacío por donde cruza un río, carretera u obstáculo.

Su longitud central será de 2300 m y se convertirá en el puente más largo del mundo en 2028, superando el puente de Canakkale construido entre 2017 y 2022 en el noroeste de Turquía con 2023 m de longitud.

La función del puente en construcción será conectar las ciudades Zhangjiagang, Jingjiang y Rugao, mejorando el transporte y desafiando todo lo conocido sobre arquitectura, ya que se construirá en un suelo blando y tendrán que buscar soluciones y teoría para el diseño, construcción y mantenimiento del puente.