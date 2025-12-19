El sector energético explicó más del 70% del superávit comercial de 2025
El sector energético registró acumula un saldo positivo por US$6.911 millones entre enero y noviembre.
El sector energético viene en crecimiento y sostiene el superávit de la balanza comercial que, con el saldo positivo de US$2.498 millones, asciende a US$9.343 millones en el acumulado del año, de acuerdo a los datos del Indec.
La balanza energética arrojó un superávit de US$6.911 millones entre enero y noviembre. Es decir, explicó el 73% del superávit del todo el intercambio comercial del país.
El Gobierno salió a festejar el dato del sector. "El sector energético sigue generando dólares para el país. El país crece con energía", señaló la Secretaría de Energía en un comunicado. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, expresó en sus redes sociales: "El potencial energético es fenomenal".
Balanza comercial
El superávit del anteúltimo mes de 2025 fue el más alto en un año y medio. Aunque losUS$9.343 registrados en el acumulado entre enero y noviembre implicó un 55% del observado en igual período del año anterior cuando totalizó US$17.246 millones.
"Confirmada nuestra percepción de que el saldo comercial tiene espacio para ser más holgado hacia fin de año, en un escenario donde los efectos de medidas extraordinarias se difuminan y las exportaciones crecen por encima de las importaciones, creemos que 2025 podría cerrar con un superávit comercial en torno a los US$11,400 millones, más de la mitad del registrado el año pasado (US$ 18.928 millones)", destacó Abeceb.
China fue el principal socio comercial por tercer mes consecutivo
En noviembre, China fue el principal socio comercial de Argentina, por tercer mes consecutivo. "Las exportaciones hacia ese destino alcanzaron US$1.317 millones (+274,5% interanual), impulsadas por una fuerte demanda de productos primarios incluidos en el cupo de retención 0%", destacó la consultora LCG.
Pero aclaró: "Al considerar el acumulado de 2025, Brasil continúa siendo nuestro principal comprador, aunque pierde participación (-4,8% anual). En contraste, se destaca la expansión de China como destino (+57,4%), junto con EEUU (+26,4%) e India (+45,7%)".