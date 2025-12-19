Canasta de servicios públicos: cuánto necesitó una familia del AMBA para cubrir los gastos escenciales en noviembre

Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) sin subsidios gasta $183.410 mensuales para cubrir sus necesidades de energía, transporte y agua potable.

Esta cifra representa un aumento del 5,7% respecto al mes anterior y es un 31% superior a la registrada en diciembre de 2024. La canasta de servicios públicos incluye los consumos de energía eléctrica , gas natural , agua potable y transporte público .

Los datos corresponden a un informe que realizó el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet).

El desglose de los gastos mensuales para un hogar representativo indica que el transporte requiere un desembolso de $83.196.

En cuanto a los suministros de energía eléctrica , la factura para un usuario de altos ingresos es de $44.808, mientras que el gas natural para la misma categoría alcanza los $22.970. Por su parte, el servicio de agua potable sin subsidios tiene un costo de $32.435.

El incremento del 5,7% en el último mes se fundamenta en la actualización de los cuadros tarifarios de todos los servicios y en el aumento del consumo de energía eléctrica.

En la comparación interanual, el rubro transporte registró una variación del 48%, mientras que el agua aumentó un 13%, la energía eléctrica un 19% y el gas natural un 28%.

En promedio, las tarifas pagadas por los hogares del AMBA cubren el 53% de los costos, mientras que el Estado se encarga del 47% restante. El gasto total de esta canasta representa el 11,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.669.987 para el mes de diciembre. De acuerdo a las fuentes, el peso del gasto en transporte sobre el salario representa el 43%.