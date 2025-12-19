Wall Street: los activos argentinos operan mixtos tras el revés del Gobierno en el Congreso

Tanto bonos como acciones alternan subas y bajas en Wall Street. En la plaza local, el Merval extienden ganancias.

Tras un buen cierre en la rueda de ayer, los activos argentinos operan mixtos en Wall Street en la última jornada hábil de la semana. Tanto bonos como los ADRs se mueven de manera dispar. En la plaza local, el Merval extienden ganancias tras cerrar ayer en máximos nominales.

El mercado sigue de cerca los pasos del Gobierno en el Congreso. Si bien el oficialismo consiguió darle media sanción en Diputados al Presupuesto 2026, no pudo aprobar los artículos que derogaban las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. Ahora el anteproyecto va al Senado donde la Libertad Avanza tratará de imponer esos artículos. A su vez, la Cámara Alta decidió postergar hasta el 10 de febrero el debate por la reforma laboral.

En esa línea, la deuda soberana en dólares alterna subas y bajas. Al alza opera el Bonar 2029 (+0,6%). Los bonos bajo legislación local cotizan con mayorías en rojo.

El riesgo país se ubica en 566 puntos básicos, a tiro de romper el mínimo del año de 560 puntos cuando cerró el índice el 9 de enero.

Acciones En la plaza local, el Merval extiende ganancias tras cerrar en máximos nominales en la rueda de ayer y avanza 0,8%. Las acciones del panel líder cotizan de manera dispar, con subas del 3,3% en el caso de Sociedad Comercial del Plata.