El Gobierno puso en venta tres inmuebles del ex Procrear: dónde quedan y cómo participar de la subasta

El Gobierno Nacional puso en marcha la subasta pública de tres inmuebles pertenecientes al ex programa Procrear , como parte de la disolución del fondo fiduciario y la reorganización de activos del Estado. La decisión quedó formalizada a través de las Resoluciones 498/2025, 499/2025 y 500/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Las primeras subastas alcanzan a terrenos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. Según informó el Ejecutivo, las operaciones se realizarán bajo la modalidad de subasta pública electrónica a través del portal COMPR.AR, en cumplimiento de la normativa vigente y con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, encargado de fijar los valores base de cada inmueble.

Uno de los predios es Estación Buenos Aires, ubicado en la intersección de la avenida Suárez y Luna, en la Ciudad de Buenos Aires. El terreno cuenta con una superficie de 2.903,77 m2 y tiene un precio base de subasta de US$ 2.977.941.

El segundo inmueble es el predio Parque Federal, situado sobre la avenida Belgrano 5000, entre las calles Padilla y Agustín Delgado, en la ciudad de Santa Fe. En este caso, la superficie alcanza los 6.418,47 m2 y el precio base fue fijado en US$ 3.649.310,34.

El tercer terreno se encuentra en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, sobre la avenida Ejército 2751, entre Pablo H. Crausaz y el general José María Sarobe. Se trata del predio de mayor extensión, con 49.990,56 m2, y un precio base de subasta de US$ 966.187,72.

Desde el Gobierno señalaron que estas subastas forman parte del proceso de liquidación del ex Procrear, el programa de vivienda social que fue creado durante el mandato de Cristina Kirchner, en busca de "ordenar los activos estatales, resguardar los recursos ya invertidos y permitir que el sector privado continúe con desarrollos que el programa ya no llevará adelante". Además, remarcó que "el mecanismo elegido apunta a garantizar un procedimiento transparente y accesible".

El Ejecutivo adelantó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas subastas de otros predios ubicados en distintas localidades del país, también a través del Boletín Oficial.

El cierre del programa Procrear se resolvió en el marco de una revisión integral de fondos fiduciarios, tras un informe de la Sindicatura General de la Nación. Según el diagnóstico oficial, se detectaron fallas en el funcionamiento del programa, demoras en la entrega de viviendas y locales, elevados costos, reclamos por problemas de habitabilidad y deficiencias en la actualización de los manuales de procedimiento, factores que llevaron a la decisión de su disolución.

Qué fue el Procrear

El programa PRO.CRE.AR (Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar) otorgaba créditos para la construcción de viviendas. Fue creado en 2012, discontinuado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y relanzado con Alberto Fernández en 2020 hasta que fue disuelto por Milei en 2024.

Era gestionado por la Presidencia de la Nación, junto a Anses, el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario y financiado por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Aunque tenía como meta otorgar 100 000 créditos cada año, se financió un total de 400.000 viviendas nuevas.