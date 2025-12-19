Bancos optimistas hacia 2026, pero piden sostener la compra de reservas y fortalecer el balance del BCRA
Las últimas modificaciones al régimen cambiario de bandas de flotación y el programa de acumulación de reservas tranquilizaron a los bancos.
En líneas generales, y con condicionalidades concretas en la marcha del programa económico del gobierno de Javier Milei, los bancos están cerrando el 2026 con cierto optimismo. Las entidades que operan en el país asumen que el segundo semestre del ejercicio actual fue complejo; especialmente en el rearmado del negocio financiero en un mercado que está en pleno cambio.
Sin embargo, se coincide en que luego de un reajuste del modelo de negocios financiero local, el 2026 mejorará las performances de los bancos que operan en el país. En el mismo sentido, consideran las entidades que la macro del país ayudará a que haya crecimiento económico y una mejora en las variables generales financieras y monetarias. Esto se ve reflejado en los informes de fin de año que se van conociendo para el cierre del 2025.
Te Podría Interesar
Es el caso del BBVA que presentó ayer su “informe Situación Argentina”, donde “destaca la continuidad del equilibrio fiscal y monetario como ancla del escenario macroeconómico”.
Crecimiento y reservas
En este sentido, se mantiene para el banco “la previsión de crecimiento del PIB en 4,5% en 2025” y estima “un crecimiento del 3% en 2026, con avances en el proceso de desinflación, cambios en la política cambiaria y persistencia de heterogeneidad sectorial”. Como recomendación fundamental, el BBVA recomienda profundizar y no cesar con la política de compra de divisas para fortaleces las reservas del Banco Central.
Los principales puntos del informe al que accedió MDZ son los siguientes:
- En 2025 y 2026, los economistas de BBVA Research esperan que el equilibrio fiscal y monetario sigan constituyendo el pilar del programa económico para anclar expectativas, por lo que proyectan que continúe el superávit fiscal primario en torno a 1,6% del PIB, contribuyendo a consolidar el proceso de desinflación hacia adelante.
- Se estima que la política monetaria gradualmente se focalice más en acotar la volatilidad de tasas, manteniéndose positivas en términos reales; normalizar los encajes, hoy muy altos en perspectiva histórica, y proveer un marco más transparente para el control de agregados monetarios. Todo esto tras la elevada volatilidad de tasas de interés experimentada en el tercer trimestre de este año, que actualmente se sitúan en torno del 30% anual.
Balance del BCRA
- Respecto al ajuste del esquema cambiario que definió el BCRA, ajustando desde enero próximo las bandas por la inflación pasada y el anuncio del programa de acumulación de reservas (BCRA comprará divisas en función del crecimiento de la demanda de dinero), BBVA Research sostiene que es un paso en la dirección adecuada para fortalecer la posición financiera del país, aunque insuficiente para garantizar solidez del balance del BCRA ante episodios de volatilidad.
- El resultado de las elecciones legislativas reafirmó el apoyo social al plan de gobierno, generando una mejora de las expectativas económicas. La economía argentina mejora sus expectativas luego de la confirmación del apoyo de la sociedad al plan económico. El resultado de las elecciones sumó fuerza política al Gobierno para avanzar con su agenda de reformas (por ahora, laboral y fiscal), y mantener la austeridad fiscal. La actividad retoma el impulso en el cuarto trimestre del 2025 pero el mercado de trabajo sigue estancado.
Encajes
- La política monetaria transita un proceso de normalización luego de un tercer trimestre con elevada volatilidad de tasas de interés e incertidumbre preelectoral. El BCRA busca implementar un esquema más transparente y predecible, manteniendo el control de agregados monetarios como principal objetivo, pero acotando volatilidad de tasas y bajando encajes.
- La modificación del esquema cambiario, con bandas ajustadas por inflación y el programa de compras de reservas anunciado por el BCRA, va en la dirección correcta. Sin embargo, la cotización actual del tipo de cambio deja un margen muy estrecho respecto a la banda superior como para garantizar la consolidación del proceso.
- El Gobierno avanza en pos de volver a los mercados internacionales para renovar vencimientos de deuda. Ya colocó un bono en dólares por primera vez desde 2018 y el riesgo país se ubica en torno a los 600 puntos básicos. Esperamos operaciones de manejo de pasivos en el verano para estirar vencimientos.