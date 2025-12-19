Bancos optimistas hacia 2026, pero piden sostener la compra de reservas y fortalecer el balance del BCRA

Las últimas modificaciones al régimen cambiario de bandas de flotación y el programa de acumulación de reservas tranquilizaron a los bancos.

El ministro Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, definieron un sendero económico para 2026 que recoge el apoyo del sector bancario, aunque piden insistir con la acumulación de reservas.

En líneas generales, y con condicionalidades concretas en la marcha del programa económico del gobierno de Javier Milei, los bancos están cerrando el 2026 con cierto optimismo. Las entidades que operan en el país asumen que el segundo semestre del ejercicio actual fue complejo; especialmente en el rearmado del negocio financiero en un mercado que está en pleno cambio.

Sin embargo, se coincide en que luego de un reajuste del modelo de negocios financiero local, el 2026 mejorará las performances de los bancos que operan en el país. En el mismo sentido, consideran las entidades que la macro del país ayudará a que haya crecimiento económico y una mejora en las variables generales financieras y monetarias. Esto se ve reflejado en los informes de fin de año que se van conociendo para el cierre del 2025.

Es el caso del BBVA que presentó ayer su “informe Situación Argentina”, donde “destaca la continuidad del equilibrio fiscal y monetario como ancla del escenario macroeconómico”.

Crecimiento y reservas En este sentido, se mantiene para el banco “la previsión de crecimiento del PIB en 4,5% en 2025” y estima “un crecimiento del 3% en 2026, con avances en el proceso de desinflación, cambios en la política cambiaria y persistencia de heterogeneidad sectorial”. Como recomendación fundamental, el BBVA recomienda profundizar y no cesar con la política de compra de divisas para fortaleces las reservas del Banco Central.

Los principales puntos del informe al que accedió MDZ son los siguientes: